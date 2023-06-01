【1/24 ポルシェ 934 ターボ RSR ヴァイラント】 3月21日ごろ 再販 価格：3,850円

タミヤは、プラモデル「1/24 ポルシェ 934 ターボ RSR ヴァイラント」再販分を3月21日ごろに発売する。価格は3,850円。

本商品は、ポルシェ930ターボをベースにしたグループ4車両、934レーシングを1/24スケールプラモデル化したもの。市販タイプよりさらに広げられたオーバーフェンダーや大型リヤウイングなど迫力のフォルムが再現されている。

ロールケージを装備した室内やサスペンション､シャーシ下面も細かく作り込まれ、メインスポンサーの空調器機メーカー「ヴァイラント」のロゴやウサギのマスコット､カラフルなストライプはカルトグラフ社製スライドマークなどで再現されている。

精密感を高めるエッチングパーツやインレットマークも付属している。

(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.

※発売日は流通により前後する場合があります。