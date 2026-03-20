女優・グラビアアイドルの今森茉耶（19）が20日、自身の不祥事での事務所退所後、初のSNS更新を行った。



【写真】空白を経て 雰囲気変わった？新アカウントで投稿した今森茉耶のアイコン

今森は「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得。美貌と抜群のスタイルの良さを生かし、2024年には写真集「恋がはじまる」を発売している。2025年放送のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系)では、一河角乃／ゴジュウユニコーン役として出演していた。



しかし2025年11月、所属していた事務所の公式サイトで、今森が20歳未満で飲酒していたことが公表された。それに伴い契約解除が発表され、放送中だった「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」からの降板が発表された。今森自身も契約解除の発表当日に自身のSNSで謝罪をし、それ以後は更新などはされていなかった。



契約解除から5カ月後たったこの日、「育成今森」という新しいインスタグラムのアカウントを開設した今森は「まずはこのアカウントを見つけていただき、この投稿に目を通してくださりありがとうございます」とファンに向けて感謝の言葉を述べた。アイコンには近影とみられる自身の写真を掲載し、自己紹介欄には「宅建今森」と記されている。



また「アカウントを始動すると同時に、たくさんの方からの応援のコメントやメッセージ、様々なご意見、全て目を通しております」と記し、「その中で、1番多く寄せられる意見として、当時のことを説明してほしい。といった類のご意見をいただきます」と不祥事の説明を求められていることに言及。ただ「申し訳ありませんがその件に関して今後触れることはできません」と説明できない状態であることを記した。



今後については「自分の中で強く志す目標ができたので、それに向かい精一杯努力し、自立し、誠心誠意自分の行動と言動に責任を持ち、少しずつみなさまに応援していただけるように努めたいと思っております」と新たな目標に向かって活動することを発表。最後には「様々なご意見があると思いますが、真摯に受け止めていきます。よろしくお願いします」と結んだ。



（よろず～ニュース編集部）