BTS・V＆Jung Kook、『それスノ』に降臨 「完コピダンス対決」挑戦＆“スタッフなし”ガチトークも

BTS・V＆Jung Kook、『それスノ』に降臨 「完コピダンス対決」挑戦＆“スタッフなし”ガチトークも