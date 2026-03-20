BTS・V＆Jung Kook、『それスノ』に降臨 「完コピダンス対決」挑戦＆“スタッフなし”ガチトークも
7人組グループ・BTSのVとJung Kookが、3日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SP（後7：00〜後10：00）に出演する。人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を初めて韓国のスタジオで収録した。
【番組カット】さすがの立ち姿…！完コピダンスを披露するBTS・V＆Jung Kook、
「ダンスノ完コピレボリューション」は、誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う企画。今回は、ゴールデン進出3周年記念として、「完コピダンス対決」を韓国で開催する。番組始まって以来初となる海外スタジオで収録の“日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200人のスタッフが集結する。
そして、きょう20日に『ARIRANG』をリリースし、メンバー全員で完全体でのカムバックに挑む世界のBTSが降臨する。当日まで知らされていなかったSnow Manは、2人のサプライズ登場に大興奮。バラエティ番組に出演すること自体珍しいBTSが、なぜ来てくれたのか。果たして、Snow Manのことは知っているのか。超貴重なスタジオトークも放送する。
そして、今回はMV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」で、なんとV・Jung Kookとの本人コラボダンスが実現する。さらに、約4年ぶりに活動再開するBTSの新曲を日本のテレビで初パフォーマンスする。
BTSとSnow Manのスタッフなし“ガチトーク”も送る。互いのグループについてなど、禁断のトークが繰り広げられる。日韓のトップアーティスト同士の夢の共演となる。
今回の「完コピダンス対決」には、昨年デビューし、話題沸騰中のHANAが初参戦。そして、LDHの各グループから選び抜かれたGENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなる最強LDH選抜チームも参戦する。Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける。
【番組カット】さすがの立ち姿…！完コピダンスを披露するBTS・V＆Jung Kook、
「ダンスノ完コピレボリューション」は、誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う企画。今回は、ゴールデン進出3周年記念として、「完コピダンス対決」を韓国で開催する。番組始まって以来初となる海外スタジオで収録の“日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200人のスタッフが集結する。
そして、今回はMV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」で、なんとV・Jung Kookとの本人コラボダンスが実現する。さらに、約4年ぶりに活動再開するBTSの新曲を日本のテレビで初パフォーマンスする。
BTSとSnow Manのスタッフなし“ガチトーク”も送る。互いのグループについてなど、禁断のトークが繰り広げられる。日韓のトップアーティスト同士の夢の共演となる。
今回の「完コピダンス対決」には、昨年デビューし、話題沸騰中のHANAが初参戦。そして、LDHの各グループから選び抜かれたGENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなる最強LDH選抜チームも参戦する。Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける。