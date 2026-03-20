佐渡市の小学校で、豪華な給食が提供されました。児童の前に並んだのは、丸ごと一杯のベニズワイガニです。



18日、佐渡市の赤泊港で水揚げされたのは立派な『ベニズワイガニ』。地元でカニ漁を営む会社の協力で、なんともうらやましい給食が実現しました。



赤泊小学校で企画された『カニいっぱい給食』。児童1人につき丸ごと一杯のベニズワイガニが提供されました。上手な身の取り方などを教えてもらいながら、新鮮なカニを口いっぱいに頬張っていました。



■2年生

「おいしいです。(Q.初めて食べた？)2回目です。」



■3年生

「(Q.むくのは難しい？)むずかしい、お母さんとしかやったことないから。」



■弥吉丸 代表取締役 寺尾和弥さん

「大きくなって佐渡を離れたりするわけですが、学校給食で食べたカニを思い出してもらえればうれしい。」



地元の食の魅力に触れる特別な給食となりました。