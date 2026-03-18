プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身プロデュースのコスメブランド「Luarine（ルアリン）」の商品を使用した「ナチュラルなツヤ肌メイク」を披露した。

本田さんは大胆に背中を見せたドレス姿の写真を投稿し「Luarine 本日より全国発売開始です やぁぁぁい!!」と報告。

また「今後発売予定のリップやチークも使って、素敵なドレスに合わせて血色感のあるナチュラルなツヤ肌メイクを自分でしてみました ドウカナ？」とつづり、現在、韓国・ソウルのソンスで開催中の「『Beauty Wonderland by Rainmakers』に、Luarineも登場しています おとぎ話の世界にうさぎさん達が迷い込んだような空間で可愛いのです」と続けた。

本田さんは今月4日に「昔から夢だった」コスメブランドを発表、第1弾アイテムとして美容液UV下地と新感覚ハイライターの発売を報告。約2年をかけて商品化にこぎつけたと明かしている。

フォロワーからは「素敵です」「可愛い」「可愛すぎ！！！」「プリンセス」「ステキ」「綺麗で雰囲気良すぎ」「真凜姫」などの声が寄せられていた。