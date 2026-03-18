藤本洸大（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の藤本洸大が3月16日、自身のInstagramを更新。ヤンキーに扮したショットを公開した。

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◆藤本洸大、ヤンキー姿披露


藤本は「夜露死苦。今日も仏恥義理で行こうぜ卍」とコメント。リーゼントのヘアスタイルに薔薇の花や「捨ててみせますこの命」などの文字がプリントされた白い学ランを着てヤンキーに扮し、カメラをにらみつけているショットを公開した。

ヤンキー姿はTikTokやInstagramにて配信されている縦型ショートバラエティ番組「びっくりあいらんど」の衣装だといい「びっくりアイランドまだ見てない方はぜひご覧ください！楽しく撮影させていただきました」とつづっている。

◆藤本洸大の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ヤンキーなのに可愛すぎる」「新たな魅力開放」「可愛さが隠せてない」「ノリノリ」「新たな魅力開放」「かっこいい」などと反響が寄せられている。

藤本はABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（2025）で俳優の簡秀吉とW主演を務めた。（modelpress編集部）

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