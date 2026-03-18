ドラマ「修仲」で話題・藤本洸大、“ヤンキー風”リーゼント＆学ラン姿でファン魅了「新たな魅力開放」「可愛さが隠せてない」
【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の藤本洸大が3月16日、自身のInstagramを更新。ヤンキーに扮したショットを公開した。
【写真】ジュノンボーイグランプリ俳優「可愛さが隠せてない」ヤンキー衣装でイメージガラリ
藤本は「夜露死苦。今日も仏恥義理で行こうぜ卍」とコメント。リーゼントのヘアスタイルに薔薇の花や「捨ててみせますこの命」などの文字がプリントされた白い学ランを着てヤンキーに扮し、カメラをにらみつけているショットを公開した。
ヤンキー姿はTikTokやInstagramにて配信されている縦型ショートバラエティ番組「びっくりあいらんど」の衣装だといい「びっくりアイランドまだ見てない方はぜひご覧ください！楽しく撮影させていただきました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ヤンキーなのに可愛すぎる」「新たな魅力開放」「可愛さが隠せてない」「ノリノリ」「新たな魅力開放」「かっこいい」などと反響が寄せられている。
藤本はABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（2025）で俳優の簡秀吉とW主演を務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ジュノンボーイグランプリ俳優「可愛さが隠せてない」ヤンキー衣装でイメージガラリ
◆藤本洸大、ヤンキー姿披露
藤本は「夜露死苦。今日も仏恥義理で行こうぜ卍」とコメント。リーゼントのヘアスタイルに薔薇の花や「捨ててみせますこの命」などの文字がプリントされた白い学ランを着てヤンキーに扮し、カメラをにらみつけているショットを公開した。
◆藤本洸大の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヤンキーなのに可愛すぎる」「新たな魅力開放」「可愛さが隠せてない」「ノリノリ」「新たな魅力開放」「かっこいい」などと反響が寄せられている。
藤本はABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（2025）で俳優の簡秀吉とW主演を務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】