¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦ALPHA DRIVE ONE¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹ßÎ×¡ÖÇã¤¦¤â¤Î¸ÄÀ½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/18¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬3·î17Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¡¦´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÇã¤¦¤â¤Î¸ÄÀ½Ð¤Æ¤ë¡×ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¹ßÎ×
½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM 'EUPHORIA' È¯ÇäµÇ° FAN SHOWCASE IN JAPAN¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢14Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡×¤Ø½Ð±é¡¢16Æü¤Ë¤ÏTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëALPHA DRIVE ONE¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤È...Çã¤¤¤¹¤®¤¿¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ËÀÄ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥¢¥¤¥¹Çä¤ê¾ì¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¤Ï±¦¼ê¤Ë¥¢¥¤¥¹¡¢º¸¼ê¤Ë¾Æ¤¤½¤Ð¤ò»ý¤ÁÇº¤Þ¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥«¥á¥é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤ÏÊÒ¼ê¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿¿·õ¤ËÁª¤Ö¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¶úÃÄ»Ò¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¾¦ÉÊÃª¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥¢¥ë¥Î¡¢Ê£¿ô¤Î²Û»Ò¤òÊú¤¨¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÇã¤¦¤â¤Î¸ÄÀ½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö½éÍèÆüËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë8¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖALPHA DRIVE ONE¡×¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ALPHA DRIVE ONE¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë½ÐË×
½éÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ÖALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM 'EUPHORIA' È¯ÇäµÇ° FAN SHOWCASE IN JAPAN¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢14Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2026 SPRING/SUMMER¡×¤Ø½Ð±é¡¢16Æü¤Ë¤ÏTBS·Ï¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡Ê¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëALPHA DRIVE ONE¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤È...Çã¤¤¤¹¤®¤¿¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ËÀÄ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥¢¥¤¥¹Çä¤ê¾ì¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¤Ï±¦¼ê¤Ë¥¢¥¤¥¹¡¢º¸¼ê¤Ë¾Æ¤¤½¤Ð¤ò»ý¤ÁÇº¤Þ¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥«¥á¥é¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤ÏÊÒ¼ê¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿¿·õ¤ËÁª¤Ö¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¶úÃÄ»Ò¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¾¦ÉÊÃª¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥¢¥ë¥Î¡¢Ê£¿ô¤Î²Û»Ò¤òÊú¤¨¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢8¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ALPHA DRIVE ONE¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÇã¤¦¤â¤Î¸ÄÀ½Ð¤Æ¤ë¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö½éÍèÆüËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡¦ALPHA DRIVE ONE¤Ã¤Æ¡©
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë8¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖALPHA DRIVE ONE¡×¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬¤ººÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤È¾ðÇ®¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û