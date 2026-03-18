映画『踊る大捜査線 N.E.W.』織田裕二演じる1997年と2026年の青島俊作が並び立つ胸熱な最新ビジュアル公開

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映画『踊る大捜査線 N.E.W.』（※N.E.W.読み方：エヌ・イー・ダブリュー）の公開日が、9月18日に決定。織田裕二演じる1997年と2026年の青島俊作が並び立つ、胸熱な最新ビジュアルが公開された。

■29年の時を超えて“ふたりの青島俊作”が共鳴

『踊る』シリーズを生み出した黄金タッグ、脚本：君塚良一、監督：本広克行、プロデュース：亀山千広が再び集結、2025年10月に、青島が新宿の街を約400名のエキストラに追われながら疾走する、大迫力のシーンで撮影がスタートした『踊る大捜査線N.E.W.』。その佇まいは、当時と変わらぬ“青島俊作”そのもの。あらたな物語の始動に、日本中から熱い視線が注がれている。

そしてこのたび、最新ビジュアルが解禁。1997年と2026年、29年の時を超えて、ふたりの青島俊作が共鳴する、激熱なビジュアルとなっている。

お馴染みのトレードマークである“青島コート”に身を包んだ現在の青島からは、長年の刑事生活が刻んだ、風格と貫禄が漂っている。しかし、どんな事件にも守り続けてきた信念と直感で食らいつく強い目の輝きは、若き日の青島と少しも変わらない。『踊る大捜査線』シリーズの数々のポスターを彩ってきた「赤」と「白」を基調としたデザインが、最新作のビジュアルを鮮烈に彩っている。

最新ビジュアルが公開された3月18日は『踊る』シリーズの原点ともなる1997年に放送されたテレビドラマの最終話「青島刑事よ永遠に」の放送日。そして、映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開まであと半年。記念すべき日に、あらたな『踊る』が動き出す。

■映画情報

『踊る大捜査線 N.E.W.』

9月18日公開

脚本：君塚良一

監督：本広克行

プロデュース：亀山千広

出演： 織田裕二

(C)2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー

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