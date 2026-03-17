「ビギナーも玄人も頼れる、間口の広いカスタム専門店」。

ユーザーが考える理想的なショップとは、まさにこうした存在だろう。とくにビギナーにとっては、カスタムにおける最初のショップ選びがとても重要で、その後のカーライフを左右するといっても過言ではない。

今回紹介する、三重県の「クラフト鈴鹿店」は、スポーツカーから軽自動車、ミニバン、アーバンオフ系（※）まで幅広く対応。初心者でも気軽に相談できる雰囲気と、玄人を唸らせる技術力の両方を兼ね備えたショップだ。

（※SUVやクロカン車の人気カスタム。無骨なオフロード走破性と都会的なスマートさを融合させたスタイル）

【理由①】初心者から玄人まで相談しやすい“間口の広さ”

鈴鹿店の特徴は、来店客の幅がとにかく広いこと。初めてのカスタム相談に訪れる若いユーザーもいれば、何台も乗り継ぎ細部までこだわるベテラン勢も多い。予約なしの飛び込み相談も歓迎で、「まずは話だけ聞きたい」という一見さんでも快く応じてくれる。

クラフト鈴鹿店のスタッフと長縄店長（右1）。クルマ大好きなメンバーたちが、さまざまなカスタムに親身に応えてくれる。

初心者のお客さんにはどんな案内をしているのでしょうか？

カスタムの方向性で迷っているお客様には、まず「どんなクルマを見て興味を持ったのか」をお尋ねしています。

知識やイメージが固まらない段階では、何から手をつければいいのか迷ってしまうもの。しかし、カスタムに興味を持つキッカケの多くは、街中やSNSで目にした「カッコいいクルマ」に心を動かされた瞬間だろう。この最初の衝動は、多くのクルマ好きが共感できる原点であり、同時にカスタムの方向性を決める大切な入口にもなる。

そのためクラフト鈴鹿店では、まず「どんなクルマを見てカスタムに興味を持ったのか？」を尋ねる。完成イメージがあればゴールに向けた最適なステップを案内し、イメージがない場合も会話の中から好みを引き出しながら、無理なく踏み出せる一歩を一緒に考えていく。同店のブログ（後述）で紹介している車両を見せながらメージを固めてもらうことも多いという。

【鈴鹿店ブログで紹介している車両の一部】

【シビックタイプR】

■WHEEL/／BBSジャパン RI-D 19インチ

■TIRE／ミシュラン パイロットスポーツ4s 【アルファード】

■WHEEL／ワーク ジースト バックレーベル BST2 20インチ

■TIRE／ヨコハマ アドバン スポーツV107



【ダッジ・チャレンジャー】

■WHEEL／ワーク ジスタンスW10M

■TIRE／ハンコック ヴェンタスK127 【ランクル250】

■ROOF RACK／ライノラック パイオニアプラットフォーム6

■OP／ライノラック サンシーカー 【220クラウン】

■WHEEL／ワーク シュバート ブルネン

■TIRE／ルッチーニ ブォーノスポーツ

【理由②】実例が豊富＆イメージしやすい情報をブログ発信

鈴鹿店ブログをチェック！ ホンダ＆スポーツの実績が段違い

東海・関東に11店舗を展開するクラフトでは、各店舗が日々カスタム情報をブログで発信している。その中でも鈴鹿店は、ホンダ車を中心としたスポーツ系カスタムを得意とし、N-BOXやフリード、ステップワゴンといったファミリー向けモデルから、シビックタイプRやS2000といった本格スポーツまで幅広く対応。ブログもその専門性を反映し、読み応えのある内容がそろっている。

このブログを見て遠方から訪れる人も多く、大阪・滋賀・兵庫など県外からの来店も日常的だという。とくにホンダ車のオーナーからの支持が厚く、「シビックに詳しい店を探していた」という理由で鈴鹿店を選ぶケースも多い。

鈴鹿店にはデモカーとしてシビックタイプR（FL5）が展示されている。ここからカスタムをさらに進める予定だ

アーバンオフも大得意。街乗り×アウトドアの「ちょうどいい」カスタム

スポーツカーやファミリーカーに加え、アーバンオフ系の相談も多い。近年の流行は「ガチガチのオフロード仕様よりも、街乗りに馴染むワイルドさを楽しむ」というアーバンオフスタイルで、ブロックタイヤやホワイトレター、ルーフラックなど、初心者でも取り入れやすいカスタムが人気だ。

「せっかく四駆を買ったなら、まずはタイヤ＆ホイールカスタムから楽しんでほしいですね」と長縄店長。デリカ、プラド、RAV4、軽SUVなど車種を問わずカスタムに応じてくれる。

輸入車の相談もおまかせ！

長縄店長はBMW M3のオーナーでもあり、輸入車の相談にも強い。輸入車であることを理由に他店でカスタムを断られたオーナーの駆け込み寺になることも多いという。

スポーツカー、ホンダ車、輸入車、アーバンオフ系と、ジャンルの広さはクラフト全店の中でもトップクラスだ。

長縄店長の愛車・BMW M3。直列6気筒NAエンジンを搭載する最後のモデルだ

【理由③】ツラ出し・車高調整に代表される高い技術力

作業面で、クラフト鈴鹿店ならではの特長はありますか？

やはりツラ（※）出しの正確さと、ベストな車高の提案だと思います。

※ツラ：タイヤ（ホイール）の外側の面とフェンダーのフチがぴったり同じ位置にそろっている状態を指すクルマ用語

ミリ単位の仕上げが生む圧倒的な精度

鈴鹿店が玄人からも高く評価される理由が、出面（ツラ）と車高の精密な仕上げだ。

フェンダークリアランスを実車で測定し、1mm単位で調整。車高・ホイール・タイヤをセットで最適化し、走り＆スタイルの両方を高いレベルで仕上げる。

ツラ出しは、車高・ホイールサイズ・キャンバーなど複数要素が整って初めて成立し、カスタムの完成度を示す指標になる クラフトでは糸とバラスト（重り）を使い、ミリ単位でツラを調整する徹底した作業が行われている

「ここまで細かく作業してくれる店はなかった」と言われることも多く、県外からの来店が多いのも納得だ。とくに並行輸入車やデータの少ない車種では、ホイールメーカーから断面型紙を取り寄せ、実車に当てて装着可否を判断するなど、手間を惜しまない姿勢が光る。

輸入車などのマッチング情報が少ない車種は、型紙を使ってホイールとディスクの干渉を確認する

【理由④】スタッフ全員が本気の車好きで、提案に説得力がある

鈴鹿店の魅力を語るうえで欠かせないのが、スタッフ全員が本気の車好きであることだ。長縄店長のBMW M3をはじめ、スタッフもシビックやフィット、インテグラオーナーで、カスタムやサーキット走行を楽しんでいる。

お客さんの車が仕上がると「今日のあのクルマ、めちゃくちゃ良かったね」とスタッフ同士で盛り上がることも多いという。「売りたい商品より、お客さんのクルマがカッコよくなるものを提案したい」という姿勢が、店全体の空気を作っている。

長縄店長のこだわり

店長の長縄さんはとにかく走り好き。街乗りからサーキット走行までを楽しんでおり、自身の経験をもとにしたタイヤ・ホイール・足まわりの提案には強い説得力がある。

「あなたに相談してよかった」と言われることも多く、実際に走っている人間だからこそできるアドバイスが強みだ。

人気カスタムTOP3

鈴鹿店で特に相談が多いメニューは以下の3つ。

① ホイール交換

レイズ、ワーク、ウェッズが人気。

スポーツ系からオフ系まで幅広く提案できる。

② サスペンション（車高調）

HKS、TEIN、BLITZ、ビルシュタインなど。

走り重視、乗り心地重視など目的に合わせて提案。

③ マフラー交換

柿本、HKS、ガナドールなど。

音質・デザイン・性能のバランスを見ながら選べる。

ビギナーには「まずはホイールから」「乗り心地を変えたいならサスから」など、目的に合わせた“最初の一歩”を丁寧に案内してくれる。気になるカスタムパーツがあればまず相談してみよう。

まとめ：ビギナーの“最初の一歩”に最適な専門店

クラフト鈴鹿店が支持される理由は以下のとおり。

・相談しやすい雰囲気

・実例が豊富でイメージしやすい

・技術力が高く、仕上がりに妥協がない

・スタッフ全員が本気の車好き

カスタムショップに大切なこと、ビギナーが求めることをハイレベルで備えている。「まずは相談だけ」でも歓迎。あなたが思うカスタムの最初の一歩をしっかり支えてくれるハズだ。

（編集協力：株式会社クラフト）