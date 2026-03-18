Aぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めていくバラエティ番組「あっちこっちAぇ!」。

3月28日(土)の放送では、24歳の誕生日を迎える佐野晶哉へのバースデーサプライズ企画をお届けする。舞台は古都・京都。メンバー3人が「これなら絶対佐野が喜ぶ」と確信する渾身のお祝いプランをそれぞれプロデュースするが、なぜか佐野の本心が丸裸に！？

祝・24歳！正門・末澤・小島から佐野へ、本気のお祝いプランを披露

佐野「めっちゃ恥ずかしかったけど、めっちゃ嬉しかった」

©ABCテレビ

今回のバースデー企画、最大のポイントは「リアクション上手な佐野が本当に喜んでいるのか」徹底的に検証すること。そこで、佐野の腕に心拍センサーを装着し、その数値を別室のモニタリング基地へリアルタイムで伝送することに 。さらに、脳科学の研究を行う心療内科医・吉田たかよし先生が参加し、佐野の表情や仕草から本心を科学的に分析！ 佐野が本当に喜ぶツボを突き止める。

まず最初にバースデープランを披露するのは、正門。佐野のインスタグラム用にかっこいい写真をプレゼントしたい、と公園で撮影会をしていると、突然正門だけでなく公園にいる人々が静止。戸惑う佐野を待ち受けていたのは、Aぇ! groupの人気曲に乗せた、まさかのフラッシュモブだった！？

続いて小島が用意したのは、超高級ホテルでの贅沢フルコース 。至福の時間を過ごすはずが、突如現れた“伝説のスパルタマナー講師”平林都先生による「マナーレッスン」が開幕し、佐野の表情は一変！

ラストバッターの末澤は、犬好きの佐野に「たくさんのわんちゃんに囲まれて楽しんでもらう」ため、京丹波町へ。自然の中でわんちゃんと触れ合い、テンション爆上がりの佐野だったが、末澤の真の狙いは「ホールインワン」なプレゼントで…？

果たして、吉田先生が選んだ「心理学的に最も佐野を喜ばせた」ナンバーワンのお祝いは誰のプランなのか！？

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メンバーコメント

佐野：フラッシュモブはめっちゃ恥ずかしかったけど、めっちゃ嬉しかった！

正門：先生、心拍センサー的には最後にみんなで「おめでとう！」って盛り上がった瞬間が一番喜んでたんじゃないですか？

吉田医師： 正解です！

小島： ちなみに、佐野的にほんまに「一番嬉しかったシーン」は？

佐野： （別のシーンだと明かす）

メンバー：（爆笑）そこかよ！

吉田医師： だから佐野さん、アイドルとしての仮面は100点満点！

末澤： 皆さん、これから佐野が喜んでたりびっくりしてたりするように見えるのは、大体びっくりしても喜んでもないです。仮面です！

佐野： ってなるやん！今後もう何をしてもあかんやん！恐ろしい企画や、ほんま！

正門：マナー講座に関しては、もう「味せえへん」って言ってたよな。

佐野： 緊張しすぎて…美味しく食べたかった…(小声)でもほんまに今後の人生に活きると思います、ありがとう！

正門： ちなみに3つのお祝いで、順位つけるならどれが一番嬉しかった？

佐野： 落とし穴！かわいいわんちゃん達に囲まれたのも嬉しかったし。やっぱりメンバーにしか思いつかん楽しませ方やわ。いい経験でした。

小島： いいコメントや！ちゃんと一番お金かけていただいた企画を選んでる（笑） いたって落ち着いてるわ、平常心！

正門： じゃあ平常心の佐野ちゃん！最後に24歳の抱負をお願いします！

佐野： 24歳のうちに「あっちこっちAぇ!」、全国(放送)にしよーぜ！！ ふぅー！！

末澤： 行かれんかったらどうすんねん！？

佐野： 今後全ロケで、心拍センサーつけるわ！

正門末澤小島： おもんないねん別に！もうええねん！！お前はハートが強いわ！

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「あっちこっちAぇ！」

3月28日(土)深夜0時25分 ＜関西ローカル＞

※TVerで見逃し配信あり