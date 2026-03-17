「運動すれば痩せる」は本当？ダイエットで誤解しがち“消費カロリーの現実”とは
ダイエットを始めるとウォーキングを始めたり、ジムに通ったりと「運動を増やす」人は少なくないでしょう。でも、「運動さえすれば痩せる」と思ってしまうのは誤解。実は、運動だけで体重を大きく動かすのは簡単ではありません。ポイントになるのは、消費カロリーの仕組みと、運動の役割を正しく理解することです。
運動だけで痩せるのは意外と難しい
運動は確かにエネルギーを消費します。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は脂肪燃焼のイメージもあり、ダイエットの定番として知られています。
しかし、体重を大きく変えるほどのエネルギーを運動だけで消費するのは、実際には簡単ではありません。例えばウォーキングを30分行っても、消費エネルギーはおおよそ100〜150kcal程度。これは食事や間食で簡単に増えてしまう量でもあります。そのため、「運動しているのに体重が変わらない」と感じる人も少なくありません。
消費カロリーは思ったよりも“小さい”
多くの人が見落としがちなのが、運動による消費カロリーの大きさ。私たちの体は日常生活の中でもエネルギーを使っていますが、運動による消費量はその一部に過ぎません。
さらに、運動後に食欲が増えたり、「運動したから少しくらい食べても大丈夫」と感じて食事量が増えたりすると、結果としてエネルギー収支が変わらないこともあります。要は期待している効果とのズレが起きがちです。
運動は“体型”を整える役割
では、運動は意味がないのでしょうか？もちろんそんなことはありません。運動によって筋肉量が保たれると基礎代謝の低下を防ぎやすくなり、体のラインも変わってきます。つまり、体を動かす習慣をつくり、筋肉を維持し、体型を整えることが運動の役割なのです。
ダイエットでは「運動を増やす」「食事を減らす」のどちらかを選ぶのではなく、それぞれの役割を理解することが重要。運動だけに期待をかけるのではなく、日々の食事や生活習慣と組み合わせて考えることで、体の変化を少しずつ実感していきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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