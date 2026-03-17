ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、被害女性Ａさんが斉藤被告からの示談金２５００万円を拒否し、実刑判決を望んでいることを明らかにした。

プライバシー保護のため別室から公判に出廷したＡさんは「事件後はＰＴＳＤを発症し、トラウマ、フラッシュバック、不眠などの症状が出た」と告白。勤めいていた会社は休職し、インフルエンサーとしての仕事もなくなり、「出演者のブラックリストに載っていると聞いた」とテレビの仕事もゼロになったと主張した。

そのうえで、斉藤被告からは「示談金２５００万円、斉藤被告の罰を求めない、芸能活動を続けることを認める」との条件で示談の申し入れがあったと明言。「働けなくなっているので生活の足しにと考えたこともあったが、初公判時に（無罪を主張して）反省していないこと、罪を認めていないことで、示談できないと思った」と拒否する意向を示した。

斉藤被告に対しては「罪を認めて二度とこのようなことを起こさないでほしい」と訴え。「厳しい処罰を求めます」と述べ「実刑を求めたいと思います」と執行猶予が付かないような判決を求めた。

出廷した斉藤被告は、公判中は終始無表情。メモを取りながら、Ａさんの話に耳を傾けていた。