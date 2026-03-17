MTのスポーティモデルも

ホンダは2025年11月20日、軽自動車「N-ONE」の一部改良モデルを発表しました。日常使いから趣味の走りまで幅広い層に支持されてきたN-ONEですが、今回の発表を受けて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

N-ONEは2012年に初代が登場し、ホンダの軽自動車「Nシリーズ」の中でもレトロモダンなデザインを特徴とするモデルです。

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現行は2020年発売の2代目で、丸目ヘッドライトとシンプルな造形を継承しつつ、最新の安全技術を搭載しています。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mm（1570mm）、乗車定員は4名。

外装は「丸目×コンパクト」のアイコン的デザイン、内装は水平基調でシンプルかつ機能的なレイアウトを採用。グレード展開は「Original」「Premium」「Premium Tourer」「RS」の4タイプです。

パワートレインは660ccガソリン（NA／ターボ）、駆動方式はFFと4WDを設定。最高出力はターボで最大64PS、燃費はWLTCモードで最大23.2km／Lを達成します。



先進安全装備は「Honda SENSING」を標準搭載し、衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能などを備えています。

今回の改良では、全グレードに前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターを標準装備。駐車時の安全性や運転情報の視認性が向上し、日常での取り回しがより快適になりました。

またスポーティグレードのRSは、6速MT専用となり、走り志向のユーザー向けに進化。

専用レザーシートやレッドステッチ、カーボン調インパネを採用し、質感を高めています。さらにホワイトアルミホイールや専用メーター類でスポーティさを強調しています。

上級志向の「Premium Tourer」では、大型テールゲートスポイラーやベルリナブラックのアルミホイールを採用。シートには高級感のあるプライムスムース素材を用い、快適性と質感を一層高めています。

また、ベーシックな「Original」には特別仕様車「CRAFT STYLE」を新設定。北欧テイストを取り入れた専用内外装が特徴で、フロントグリルのクロームメッキやホワイトアクセントの外装、ウッド調トープ色のインパネガーニッシュを採用し、上品で温かみのある世界観を提案しています。

新しいN-ONEの車両価格（消費税込）は、Originalグレードが176万7700円から、RSグレードが227万8100円から、そして特別仕様車CRAFT STYLEが188万1000円から設定されています。

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同モデルに対し、販売店からは次のような声が寄せられています。都内の販売店スタッフは「機能面が刷新されたことで、日常使いを重視するお客さまから好評です。

丸目デザインのかわいらしさで、女性からも好反応をいただいていますね。特別仕様車も注目されています」と話します。

別の販売店スタッフは「軽自動車でMTを選べる希少性が評価されており、N-ONE RSならではの魅力になっています」と話していました。

ユーザーの生活に寄り添う軽自動車として、今後も幅広い支持を集めていくことが期待されます。