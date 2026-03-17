「激アツコンビすぎる」上田竜也、イケメン俳優とプライベート韓国旅行！ 「え、まさかの」「友達だったとは」
元KAT-TUNの上田竜也さんは3月16日、自身のInstagramを更新。イケメン俳優と韓国旅行に行ったことを報告し、反響を呼んでいます。
【写真】上田竜也＆イケメン俳優のプライベート韓国旅行
ファンからは「え、まさかの公輝！」「この2人新鮮」「ここ仲良いんだ！」「友達だったとは」「まーーーじでどういう繋がり」「さすが交友関係広すぎ案件」「激アツコンビすぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】上田竜也＆イケメン俳優のプライベート韓国旅行
「まーーーじでどういう繋がり」上田さんは「公輝と韓国旅行に行ってきた！」とつづり、2枚の写真を投稿。俳優の前田公輝さんと韓国を訪れたときの様子です。上田さんは「初めて友達とプライベートで海外行った」そうで「最高でした」と、思い出を振り返っています。
「熱愛報道」「美女を連れて映画館デート!?」8日にもプライベートショットを投稿していた上田さん。「映画館から出てくる2人の姿」を公開し「熱愛報道」「美女を連れて映画館デート!?」といった声が寄せられましたが、一緒に映っているのは男性アイドルグループ・KEY TO LITの中村嶺亜さんです。イケメンと美女に見間違う人が続出したこの投稿、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)