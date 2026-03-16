[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇112銘柄・下落149銘柄（東証終値比）
3月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは285銘柄。東証終値比で上昇は112銘柄、下落は149銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは31銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は325円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2656> ベクターＨＤ 194 +50（ +34.7%）
2位 <6838> 多摩川ＨＤ 1369 +300（ +28.1%）
3位 <3441> 山王 2027 +400（ +24.6%）
4位 <500A> ＴＯブックス 4110 +700（ +20.5%）
5位 <6522> アスタリスク 477 +80（ +20.2%）
6位 <4075> ブレインズ 1744 +214（ +14.0%）
7位 <7901> マツモト 1280 +137（ +12.0%）
8位 <8894> レボリュー 60 +6（ +11.1%）
9位 <446A> ノースサンド 1700 +169（ +11.0%）
10位 <4265> ＩＧＳ 365 +25（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4446> リンクユーＧ 980 -120（ -10.9%）
2位 <4337> ぴあ 2734 -301（ -9.9%）
3位 <8562> 福島銀 337 -26（ -7.2%）
4位 <2978> ツクルバ 423 -29（ -6.4%）
5位 <8077> トルク 215.6 -11.4（ -5.0%）
6位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 567 -29（ -4.9%）
7位 <2983> アールプラン 2000 -101（ -4.8%）
8位 <3988> ＳＹＳＨＤ 510 -25（ -4.7%）
9位 <7603> ジーイエット 129.7 -6.3（ -4.6%）
10位 <5471> 大同特鋼 1900 -80.5（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 19500 +245（ +1.3%）
2位 <6674> ＧＳユアサ 5087.9 +49.9（ +1.0%）
3位 <3407> 旭化成 1607 +12.0（ +0.8%）
4位 <4661> ＯＬＣ 2777 +16.5（ +0.6%）
5位 <4689> ラインヤフー 399.4 +1.9（ +0.5%）
6位 <1803> 清水建 3023 +12.0（ +0.4%）
7位 <6503> 三菱電 5372.7 +19.7（ +0.4%）
8位 <7272> ヤマハ発 1103 +4.0（ +0.4%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5098 +18（ +0.4%）
10位 <6146> ディスコ 70130 +210（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 1756 -15.5（ -0.9%）
2位 <6976> 太陽誘電 3944.5 -33.5（ -0.8%）
3位 <5019> 出光興産 1430 -11.5（ -0.8%）
4位 <8802> 菱地所 4650.4 -36.6（ -0.8%）
5位 <8031> 三井物 5928 -46（ -0.8%）
6位 <6723> ルネサス 2456 -18.5（ -0.7%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1605 -11.0（ -0.7%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1780 -12.0（ -0.7%）
9位 <1963> 日揮ＨＤ 2050 -13.5（ -0.7%）
10位 <6701> ＮＥＣ 4240 -27（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2656> ベクターＨＤ 194 +50（ +34.7%）
2位 <6838> 多摩川ＨＤ 1369 +300（ +28.1%）
3位 <3441> 山王 2027 +400（ +24.6%）
4位 <500A> ＴＯブックス 4110 +700（ +20.5%）
5位 <6522> アスタリスク 477 +80（ +20.2%）
6位 <4075> ブレインズ 1744 +214（ +14.0%）
7位 <7901> マツモト 1280 +137（ +12.0%）
8位 <8894> レボリュー 60 +6（ +11.1%）
9位 <446A> ノースサンド 1700 +169（ +11.0%）
10位 <4265> ＩＧＳ 365 +25（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4446> リンクユーＧ 980 -120（ -10.9%）
2位 <4337> ぴあ 2734 -301（ -9.9%）
3位 <8562> 福島銀 337 -26（ -7.2%）
4位 <2978> ツクルバ 423 -29（ -6.4%）
5位 <8077> トルク 215.6 -11.4（ -5.0%）
6位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 567 -29（ -4.9%）
7位 <2983> アールプラン 2000 -101（ -4.8%）
8位 <3988> ＳＹＳＨＤ 510 -25（ -4.7%）
9位 <7603> ジーイエット 129.7 -6.3（ -4.6%）
10位 <5471> 大同特鋼 1900 -80.5（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7735> スクリン 19500 +245（ +1.3%）
2位 <6674> ＧＳユアサ 5087.9 +49.9（ +1.0%）
3位 <3407> 旭化成 1607 +12.0（ +0.8%）
4位 <4661> ＯＬＣ 2777 +16.5（ +0.6%）
5位 <4689> ラインヤフー 399.4 +1.9（ +0.5%）
6位 <1803> 清水建 3023 +12.0（ +0.4%）
7位 <6503> 三菱電 5372.7 +19.7（ +0.4%）
8位 <7272> ヤマハ発 1103 +4.0（ +0.4%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5098 +18（ +0.4%）
10位 <6146> ディスコ 70130 +210（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 1756 -15.5（ -0.9%）
2位 <6976> 太陽誘電 3944.5 -33.5（ -0.8%）
3位 <5019> 出光興産 1430 -11.5（ -0.8%）
4位 <8802> 菱地所 4650.4 -36.6（ -0.8%）
5位 <8031> 三井物 5928 -46（ -0.8%）
6位 <6723> ルネサス 2456 -18.5（ -0.7%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1605 -11.0（ -0.7%）
8位 <4506> 住友ファーマ 1780 -12.0（ -0.7%）
9位 <1963> 日揮ＨＤ 2050 -13.5（ -0.7%）
10位 <6701> ＮＥＣ 4240 -27（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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