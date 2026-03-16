　3月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは285銘柄。東証終値比で上昇は112銘柄、下落は149銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは31銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は325円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2656>　ベクターＨＤ　　　　194　　+50（ +34.7%）
2位 <6838>　多摩川ＨＤ　　　　 1369　 +300（ +28.1%）
3位 <3441>　山王　　　　　　　 2027　 +400（ +24.6%）
4位 <500A>　ＴＯブックス　　　 4110　 +700（ +20.5%）
5位 <6522>　アスタリスク　　　　477　　+80（ +20.2%）
6位 <4075>　ブレインズ　　　　 1744　 +214（ +14.0%）
7位 <7901>　マツモト　　　　　 1280　 +137（ +12.0%）
8位 <8894>　レボリュー　　　　　 60　　 +6（ +11.1%）
9位 <446A>　ノースサンド　　　 1700　 +169（ +11.0%）
10位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　365　　+25（　+7.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4446>　リンクユーＧ　　　　980　 -120（ -10.9%）
2位 <4337>　ぴあ　　　　　　　 2734　 -301（　-9.9%）
3位 <8562>　福島銀　　　　　　　337　　-26（　-7.2%）
4位 <2978>　ツクルバ　　　　　　423　　-29（　-6.4%）
5位 <8077>　トルク　　　　　　215.6　-11.4（　-5.0%）
6位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　567　　-29（　-4.9%）
7位 <2983>　アールプラン　　　 2000　 -101（　-4.8%）
8位 <3988>　ＳＹＳＨＤ　　　　　510　　-25（　-4.7%）
9位 <7603>　ジーイエット　　　129.7　 -6.3（　-4.6%）
10位 <5471>　大同特鋼　　　　　 1900　-80.5（　-4.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7735>　スクリン　　　　　19500　 +245（　+1.3%）
2位 <6674>　ＧＳユアサ　　　 5087.9　+49.9（　+1.0%）
3位 <3407>　旭化成　　　　　　 1607　+12.0（　+0.8%）
4位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2777　+16.5（　+0.6%）
5位 <4689>　ラインヤフー　　　399.4　 +1.9（　+0.5%）
6位 <1803>　清水建　　　　　　 3023　+12.0（　+0.4%）
7位 <6503>　三菱電　　　　　 5372.7　+19.7（　+0.4%）
8位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1103　 +4.0（　+0.4%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5098　　+18（　+0.4%）
10位 <6146>　ディスコ　　　　　70130　 +210（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 1756　-15.5（　-0.9%）
2位 <6976>　太陽誘電　　　　 3944.5　-33.5（　-0.8%）
3位 <5019>　出光興産　　　　　 1430　-11.5（　-0.8%）
4位 <8802>　菱地所　　　　　 4650.4　-36.6（　-0.8%）
5位 <8031>　三井物　　　　　　 5928　　-46（　-0.8%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　　 2456　-18.5（　-0.7%）
7位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1605　-11.0（　-0.7%）
8位 <4506>　住友ファーマ　　　 1780　-12.0（　-0.7%）
9位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2050　-13.5（　-0.7%）
10位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4240　　-27（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース