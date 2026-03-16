【スタバ新作】カスタマイズ型フローズンフラペチーノに「完熟白桃」登場 ベースにはフルーツミックスが新加入
【モデルプレス＝2026/03/16】スターバックス コーヒー ジャパンでは「My フルーツ3 フラペチーノ（※「3」は正しくは3乗表記）」より、新たに「完熟白桃」が登場。3月18日から全国のスターバックス店舗（※一部店舗を除く）で発売される。
【写真】スタバ、話題のカスタマイズ型フラペチーノ
ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツの“3つの選べる”楽しさが魅力の「My フルーツ3 フラペチーノ」に、「完熟白桃」が登場。「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」は、熟した桃の果肉感と贅沢な甘さを、すっきりと軽やかな飲み心地で楽しめる一杯。完熟白桃をそのまま凍らせてフルーツミックスベースとブレンドし、もぎたての白桃のようなシャキっと食感の果肉ソースと合わせることで、白桃そのもののおいしさをダイレクトに感じられる味わいに仕上がっている。ひと口ごとに白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめるフローズンフルーツフラぺチーノだ。
「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃』にあわせて、ベースには新たに「フルーツミックス」が登場。これまで用意していたミルクとティーのベースに、フルーツミックスが加わることで、フルーツを軸にしたすっきりとした味わいを楽しめるようになった。ブレンドするフルーツやカップインするフルーツとの組み合わせ次第で、味わいの印象が変わる、「My フルーツ フラペチーノ」ならではのカスタマイズ体験が届けられる。
「My フルーツ3 フラペチーノ」は、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツを自分で選べるカスタマイズ型のフラペチーノ。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、カップの底には選んだフルーツを入れ、ボディは、果実をそのまま凍らせたフローズンフルーツをベースとブレンドすることで、より果物感をダイレクトに感じられる。フルーツのおいしさを存分に楽しむことができ、自身の好みやその日の気分に合わせて選べる、自分だけの“フローズンフルーツ体験”ができる。（modelpress編集部）
商品名：「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」 Tallサイズのみ
販売期間：2026年3月18日（水）予定〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
商品名（発売中）：
「My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー」 Tallサイズのみ
「My フルーツ³ フラペチーノ バナナマンゴー＆アサイーベリー」Tallサイズのみ
※アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではないが、本商品には乳成分を含む
※アサイー・ブルーベリー 果肉・果汁5％未満
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ、話題のカスタマイズ型フラペチーノ
◆スタバ「My フルーツ3 フラペチーノ」に完熟白桃登場
ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツの“3つの選べる”楽しさが魅力の「My フルーツ3 フラペチーノ」に、「完熟白桃」が登場。「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」は、熟した桃の果肉感と贅沢な甘さを、すっきりと軽やかな飲み心地で楽しめる一杯。完熟白桃をそのまま凍らせてフルーツミックスベースとブレンドし、もぎたての白桃のようなシャキっと食感の果肉ソースと合わせることで、白桃そのもののおいしさをダイレクトに感じられる味わいに仕上がっている。ひと口ごとに白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめるフローズンフルーツフラぺチーノだ。
◆「My フルーツ3 フラペチーノ」とは
「My フルーツ3 フラペチーノ」は、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツを自分で選べるカスタマイズ型のフラペチーノ。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、カップの底には選んだフルーツを入れ、ボディは、果実をそのまま凍らせたフローズンフルーツをベースとブレンドすることで、より果物感をダイレクトに感じられる。フルーツのおいしさを存分に楽しむことができ、自身の好みやその日の気分に合わせて選べる、自分だけの“フローズンフルーツ体験”ができる。（modelpress編集部）
◆商品概要
商品名：「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」 Tallサイズのみ
販売期間：2026年3月18日（水）予定〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
商品名（発売中）：
「My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー」 Tallサイズのみ
「My フルーツ³ フラペチーノ バナナマンゴー＆アサイーベリー」Tallサイズのみ
※アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではないが、本商品には乳成分を含む
※アサイー・ブルーベリー 果肉・果汁5％未満
【Not Sponsored 記事】