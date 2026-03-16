天皇皇后両陛下の長女・愛子さま（24）が新たなヘアスタイルに変身。腰まで伸びたロングヘアをばっさり切ったようで、3月8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対オーストラリア戦を観戦された際のお姿が話題になった。

【写真を見る】今年の3月2日、ヘアカット前の愛子さま。髪は腰まで伸びていた

これまで腰まで伸びたロングヘアだったのが、毛先を丸くまとめた内巻きのボブヘアに。色鮮やかなブルーのセットアップといい、春らしい軽やかな装いに、ネット上で、〈髪を短くされたんですね〉や〈ボブヘア似合いすぎです〉など称賛の声が相次いだ。

愛子さまのイメチェンが注目を集めるなかで、"ヘアドネーション"説がまことしやかにささやかれている。ヘアドネーションとは、寄付された髪の毛を利用し、病気などで頭髪を失った人々にウィッグを無償提供する活動のことだ。

皇室記者が語る。

「愛子さまは2023年夏にもロングヘアを肩までの長さにカットしており、当時、ご本人が『35、6センチ切りました』とコメントされていました。

腰まで伸ばしては一気に切るのを繰り返していらっしゃる理由について、SNS上を中心に"ヘアドネーションをされているのではないか？"という憶測が広がっている。31センチ以上の長さがあれば髪の毛を寄付できるので、たしかに愛子さまは条件に合っています」

愛子さまは公務をこなしながら、日本赤十字社（以下、日赤）に嘱託職員として勤務されている。かねてより医療・福祉の分野に深い関心を示されているだけに、そのような噂がささやかれているのだろう。

愛子さまが髪の毛を寄付したというのは事実なのか？ 宮内庁に問い合わせたが、「回答を差し控えさせていただきます」とのことだった。

前出の皇室記者が語る。

「髪の毛を寄付するには、ヘアドネーションに賛同する美容院でカットするか、行きつけの美容院でカットした後に自分でNPO法人宛に送付するといった方法があります。髪の毛はNPO法人から工場に出荷された後、ウィッグに加工され、必要な人々のもとに届けられる。

愛子さまがヘアドネーションをされたとなったら、後に続く人々がたくさん出てくることでしょう。しかし、"プリンセスの御髪で作られたウィッグ"がこの世に存在するとなったら、大騒ぎになりかねない。

そんな苦渋の決断で、ヘアドネーションを行ったことを伏せている可能性があります」

イメチェンの裏には、愛子さまのあらゆる方面への心遣いがあるのかもしれない。