「韓国対日本は名勝負になりそう」「中国が勝者になる」女子アジア杯、４強が出揃う！ 海外ファンが興味津々「北朝鮮がいないから、つまらない」
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、４強が出揃った。
準々決勝の４試合で、ホスト国のオーストラリアは北朝鮮を２−１で下し、中国は台湾に２−０で勝利。韓国はウズベキスタンを６−０で破り、日本はフィリピンに７−０と圧勝した。
アジアサッカー連盟の公式SNSなどがベスト４進出チームを公開。準決勝の２試合はオーストラリア対中国、日本対韓国。ネット上では海外ファンから以下のような声があがった。
「韓国の勝利！ 韓国がアジアカップで優勝することを願っています」
「決勝は日本×オーストラリアと予想」
「ファイナルは日本とオーストラリアで、日本が勝つ」
「決勝は日本対中国」
「私は中国が勝者になると思う」
「日本は本当に強い。ワールドカップで優勝しているから」
「決勝前に日本との対戦を避けたのは良いこと」
「北朝鮮がいないから、つまらない」
「準決勝以降が本当の戦い」
「韓国対日本は名勝負になりそう...もう一方の準決勝も見応えがある」
なお、今大会は来年のブラジル女子ワールドカップの予選も兼ねており、上位４チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフを制した２チームに出場権が与えられる。準決勝に進出した４チームは本大会行きのチケットを手にし、プレーオフのカードは北朝鮮対台湾、ウズベキスタン対フィリピンだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
準々決勝の４試合で、ホスト国のオーストラリアは北朝鮮を２−１で下し、中国は台湾に２−０で勝利。韓国はウズベキスタンを６−０で破り、日本はフィリピンに７−０と圧勝した。
アジアサッカー連盟の公式SNSなどがベスト４進出チームを公開。準決勝の２試合はオーストラリア対中国、日本対韓国。ネット上では海外ファンから以下のような声があがった。
「韓国の勝利！ 韓国がアジアカップで優勝することを願っています」
「決勝は日本×オーストラリアと予想」
「ファイナルは日本とオーストラリアで、日本が勝つ」
「決勝は日本対中国」
「私は中国が勝者になると思う」
「日本は本当に強い。ワールドカップで優勝しているから」
「決勝前に日本との対戦を避けたのは良いこと」
「北朝鮮がいないから、つまらない」
「準決勝以降が本当の戦い」
「韓国対日本は名勝負になりそう...もう一方の準決勝も見応えがある」
なお、今大会は来年のブラジル女子ワールドカップの予選も兼ねており、上位４チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフを制した２チームに出場権が与えられる。準決勝に進出した４チームは本大会行きのチケットを手にし、プレーオフのカードは北朝鮮対台湾、ウズベキスタン対フィリピンだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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