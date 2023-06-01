紀平梨花がインスタグラム更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（トヨタ自動車）が15日、自身のインスタグラムを更新。拠点のカナダ・モントリオールで、ミラノ・コルティナ五輪のペア金メダリスト、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）と会い、驚きをつづっている。

紀平はアイスダンスのパートナー西山真瑚、“りくりゅう”の2人と笑みを浮かべている写真や、ビリヤードに興じる写真などを投稿した。

「りくりゅうがI AMモントリオールに こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！ オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様 楽しい時間をありがとう」とつづると、ファンから様々な声が上がった。

「素敵なメンバー」

「男前と美人が揃ってる」

「みんなオーラがある」

「来シーズンこの2組が世界で活躍することを期待して応援してます」

「2人から勝ち運をもらってください」

三浦・木原組は25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）の代表に入っていたが、出場を辞退。紀平・西山組の“りかしん”は、フランス・アルプス地域で行われる2030年五輪を目指している。



（THE ANSWER編集部）