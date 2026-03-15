「何があったんだ」「怪我？」日本代表DFが突然のメンバー外でSNS騒然！ 現地メディアが報じた欠場理由は？
現地３月15日に開催されるエールディビジ第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがホームでエクセルシオールと対戦する。
この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、上田は先発に名を連ねた一方で、渡辺はメンバー外となった。
この日本代表DFは直近のリーグ戦に５試合連続でフル出場していたなか、突然の欠場にファンは騒然。SNS上では「何があったんだ」「心配」「怪我？」「渡辺剛がいない？」といった心配の声が上がっている。
オランダメディア『VI』は、「先週のNAC戦での打撲が重く、回復が遅れている」と渡辺の欠場理由を報道。同メディアによると、ロビン・ファン・ペルシ監督は「彼はプレーできるほどコンディションが整っていない」と説明している。
現在、怪我人が続出している日本代表にとっても、渡辺の状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、上田は先発に名を連ねた一方で、渡辺はメンバー外となった。
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オランダメディア『VI』は、「先週のNAC戦での打撲が重く、回復が遅れている」と渡辺の欠場理由を報道。同メディアによると、ロビン・ファン・ペルシ監督は「彼はプレーできるほどコンディションが整っていない」と説明している。
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