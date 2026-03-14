財布用トラッカーに愛用中。Apple・Google両対応、充電対応、完璧だ
何でも使える、長く使える、は大事だよ。
あれ？ どこだ？という不安を解消してくれる忘れ物防止タグ。定番の装着先ですと「家の鍵」とか「バックパック」とか「財布」とかでしょうか。
僕もこれらにタグを仕込んでいるのですが、財布に関してはボコってしちゃうのが嫌なので、ペブルビーのカード型スマートタグを導入しています。
値段はまぁ、そこそこするんですけど、トータルスペックで優れたヤツで、かなり使い勝手よいので共有しておきますね。
Apple、Google両対応、充電もサポートする万能さ
これ、何がいいかというと、Apple（アップル）の「探す」とGoogle（グーグル）の「Find Hub」の両方に対応しているんです！
両OSに同時ペアリングはできないのですけど、ペア先を問わず選べるってのはかなりのメリット。将来的にスマホを乗り換える可能性があっても、タグの買い直しをしなくても済みます。
また、充電も最大18ヶ月とかなり持つうえ、コイツは充電対応。 付属ケーブルで充電できるので、壊れるまで使い続けられる、環境にもお財布にもエコな仕様ですねー。
過去レビューしているので、使用感は以下でどうぞ。
｢探す｣が新時代へ。iPhone・Android両対応の｢探せるカード｣
OSを問わないし小型だしで、プレゼントにもわりと優秀なのかも？
Source:
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