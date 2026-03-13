『Mステ』春の3時間30分SP放送決定！第1弾出演アーティストはサカナクション、timelesz、EXILE、松平健

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『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』が、4月3日18時30分から放送されることが決定。第1弾出演アーティストとして、サカナクション、timelesz、EXILE、松平健が発表された。

■TOKYO DREAM PARKと中継を繋いでオンエア

いよいよ3月27日に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK。TDPは「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設だ。

待ちに待った開業に伴い、『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』の放送が決定。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。

このたび発表された第1弾出演アーティストのサカナクション、timelesz、EXILE、松平健の他、今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されていく。

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』

04/03（金）18:30～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■【画像】第1弾出演アーティスト

■【画像】番組MCのタモリと鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/