『キングダム』読者参加型の企画14年ぶり復活 「ソーシャルキングダム」荒木飛呂彦、石田スイ、井上雄彦ら参加
漫画『キングダム』が2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念して、2012年に実施した読者参加型企画「ソーシャルキングダム」を14年ぶりに復活させた。「ソーシャルキングダム再炎」として内容をアップデートして、19日午前0時より特設サイトにてスタートさせた。
【画像】キャラ大集結！公開された『キングダム』連載20周年イラスト
2012年に実施した「ソーシャルキングダム」は、『キングダム』第26巻に収録されている全コマを読者や著名人が、1人1コマずつ描きあげ、1153人で漫画を完成させた企画。
「ソーシャルキングダム再炎」の対象となるのは「伝説の20話」。これまで発売された『キングダム』第1〜78巻の中から魂が熱く震えた「20話」を、作者・原泰久氏が厳選し、対象コマ数は前回の約2倍となる2289コマにスケールアップした。
各話につき1人、豪華ゲストが作画に参戦。ここでしか見られない特別なイラストを公開予定で、参戦予定ゲストは荒木飛呂彦、石田スイ、井上雄彦、奥浩哉、笠原真樹、くっきー！（野性爆弾）、柴田ヨクサル、武井壮、寺田克也、常田真太郎（スキマスイッチ）、花沢健吾、濱家隆一（かまいたち）、松原利光、松本次郎、水野良樹（いきものがかり）、森田まさのり、安彦良和、山内健司（かまいたち）、山里亮太（南海キャンディーズ）に『キングダム』アシスタント1人を加えた合計20人となっている。
「ソーシャルキングダム再炎」実施に原氏は「作者本人たっての希望により、大好評を博したソーシャルキングダムが帰って来ました！笑 前回は皆さんのアレンジセンスの高さに驚き、笑わせていただきました。ご存知の方もいるかと思いますが、絵の上手い下手は全く関係ありません。不格好な絵、怖い絵、キラキラ絵、カッコいい絵、何でも大歓迎です。過激すぎると却下はあります。笑皆さんに楽しく一コマずつを描いていただいて、ここにしかないキングダムを作りあげましょう！！」と喜んでいる。
■応募方法・ルール
・ユーザーは、特設サイトにアクセスし集英社IDでログイン。執筆したい１コマを選択・確保し、作画した画像をアップロードすることで応募できます。
・各コマのアップロード期限はコマの確保から48時間以内です。
・コマの応募は先着順にて受け付けます。応募したいコマがすでに確保されている場合は、コマを確保することができません。
・応募には、集英社IDへの登録が必須です。
■豪華な「褒賞」プレゼント
応募者には、豪華プレゼントを贈呈。それぞれの武功に応じた3種類の褒賞を用意。
参戦賞：応募した作品が採用された方全員に、「ソーシャルキングダム再炎」20話分を一冊にまとめた特別冊子をプレゼント。
原泰久賞：寄せられた応募作全コマの中から、原泰久氏が各話1コマずつイチオシのコマを選定。そのコマを描いた合計20名の方に、ご自身の描いた1コマ（応募者のイラスト）が額装された特製フレームをプレゼント。
百人将賞：応募された作品に対する閲覧者の反応に基づき、ランキングを集計。その各話のランキング1位をとった方、合計20名を対象に特別アクリルキーホルダーをプレゼント。
【画像】キャラ大集結！公開された『キングダム』連載20周年イラスト
2012年に実施した「ソーシャルキングダム」は、『キングダム』第26巻に収録されている全コマを読者や著名人が、1人1コマずつ描きあげ、1153人で漫画を完成させた企画。
各話につき1人、豪華ゲストが作画に参戦。ここでしか見られない特別なイラストを公開予定で、参戦予定ゲストは荒木飛呂彦、石田スイ、井上雄彦、奥浩哉、笠原真樹、くっきー！（野性爆弾）、柴田ヨクサル、武井壮、寺田克也、常田真太郎（スキマスイッチ）、花沢健吾、濱家隆一（かまいたち）、松原利光、松本次郎、水野良樹（いきものがかり）、森田まさのり、安彦良和、山内健司（かまいたち）、山里亮太（南海キャンディーズ）に『キングダム』アシスタント1人を加えた合計20人となっている。
「ソーシャルキングダム再炎」実施に原氏は「作者本人たっての希望により、大好評を博したソーシャルキングダムが帰って来ました！笑 前回は皆さんのアレンジセンスの高さに驚き、笑わせていただきました。ご存知の方もいるかと思いますが、絵の上手い下手は全く関係ありません。不格好な絵、怖い絵、キラキラ絵、カッコいい絵、何でも大歓迎です。過激すぎると却下はあります。笑皆さんに楽しく一コマずつを描いていただいて、ここにしかないキングダムを作りあげましょう！！」と喜んでいる。
■応募方法・ルール
・ユーザーは、特設サイトにアクセスし集英社IDでログイン。執筆したい１コマを選択・確保し、作画した画像をアップロードすることで応募できます。
・各コマのアップロード期限はコマの確保から48時間以内です。
・コマの応募は先着順にて受け付けます。応募したいコマがすでに確保されている場合は、コマを確保することができません。
・応募には、集英社IDへの登録が必須です。
■豪華な「褒賞」プレゼント
応募者には、豪華プレゼントを贈呈。それぞれの武功に応じた3種類の褒賞を用意。
参戦賞：応募した作品が採用された方全員に、「ソーシャルキングダム再炎」20話分を一冊にまとめた特別冊子をプレゼント。
原泰久賞：寄せられた応募作全コマの中から、原泰久氏が各話1コマずつイチオシのコマを選定。そのコマを描いた合計20名の方に、ご自身の描いた1コマ（応募者のイラスト）が額装された特製フレームをプレゼント。
百人将賞：応募された作品に対する閲覧者の反応に基づき、ランキングを集計。その各話のランキング1位をとった方、合計20名を対象に特別アクリルキーホルダーをプレゼント。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優