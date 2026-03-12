総合格闘家の朝倉未来さんが2026年3月11日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、YouTuberグループ・コムドットのひゅうがさんを、自身がCEOを務める格闘技イベント「BreakingDown」にスカウトした。

ひゅうがさんは1月26日に公開されたコムドットの動画で、同グループがこれから3年にわたって個人活動を強化する方針を取るということで、格闘技に挑戦する意向を示していた。

「コムドットひゅうがをBreakingDownに誘ってみた」と題した動画で朝倉さんは、ひゅうがさんとの会食をセッティング。単刀直入に「ひゅうがくんが格闘技に挑戦するっていう話を聞いて。これはぜひ『BreakingDown』に出てもらおうと思って。それでコラボのお願いをしたわけですよ」と切り出した。

ひゅうがさんは子どもの頃から格闘技の試合を見るのが好きで、自身も取り組んでみたいと思っていたという。しかし、若くしてYouTuberとしてブレイクしたことで多忙を極めるようになり、格闘技への憧れにいったん蓋をしていたのだとか。また、朝倉さんの試合をすべてチェックしているほか、「BreakingDown」も観ているとも明かした。それを聞いた朝倉さんは「うわ〜、楽しみだな。（BreakingDownに）今年出てもらうの」とニヤリ。ひゅうがさんは「いやいや、ちょっと待って。確定怖いんですけど（笑）」と苦笑いを浮かべていた。

「勝てると思うけどなぁ」

朝倉さんはこの日、コムドットの動画収録にも参加し、ひゅうがさんに格闘技の指導を行っていた。そのことを踏まえ「勝てると思うけどなぁ。今日の見ちゃったら」とひゅうがさんの格闘技センスを高く評価し、「まず飲み込みが早かった。あとは身体の強さがすごいある。元々の瞬発力というか。多分、骨格的に骨が太いタイプだと思う」「パンチ力とかキック力とかあったじゃないですか。あと目も良かった」と語った。続けて「あとは根性が一番大事」とし、「でも、これだけYouTubeをやり続けて来れた人だからできるでしょ」と太鼓判を押した。

そこからお酒を互いに何杯も飲んで語り合った2人。宴もたけなわになったタイミングで、朝倉さんが「2026年、『BreakingDown』12月に大阪大会をやるんですけども、そこで出場決定ということで」と再び確定事項のように話すも、ひゅうがさんは「可能性があるかもしれないです」と言うにとどめていた。