「NEO86」が注目集める

2026年1月に開催された東京オートサロン2026では、今年も個性豊かなカスタムモデルが数多く披露されました。

そのなかでも、アフターパーツメーカーのResult Japanが公開した新作「NEO86」がひときわ注目を集めています。

初代「86」をベースに現代的なアレンジを加えた一台として話題となり、公開後はSNSでも多くの反応が寄せられています。

トヨタ「86」は2012年に登場したコンパクトスポーツカー。トヨタとスバルが共同開発したモデルとして知られており、水平対向エンジンとFRレイアウトを組み合わせた構成により、軽快な走りを楽しめることが大きな魅力でした。

その後、2021年にはフルモデルチェンジが行われ、現行モデルは「GR86」として販売されています。

初代86のボディサイズは全長4240mm×全幅1775mm×全高1320mmで、乗車定員は4名。

パワートレインには、2リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し、最高出力207馬力・最大トルク212Nmを発揮。トランスミッションは、6速ATと6速MTのどちらも選べる仕様でした。

今回披露された「NEO86」は、その初代86をベースに、ルーツである「スプリンタートレノ（AE86）」の雰囲気を現代的に再構築したカスタムモデルです。

「NEO86ボディキット」と名付けられた専用キットを装着しており、角ばったフロントバンパーやリトラクタブルライト風の意匠を採用することで、“トレノらしさ”をしっかりと感じられるデザインに仕上げられています。

ボディカラーも白と黒のいわゆる“パンダトレノ”をイメージした配色で、往年のファンには懐かしさを呼び起こすスタイルとなっています。

公開後のSNSでは、「完成度が高くて驚いた」「当時のトレノを思い出した」といったデザイン面を評価する声が多く寄せられました。

「走りも気になる」「実車を見てみたい」といった期待のコメントも見られ、注目度の高さがうかがえます。

なお、NEO86ボディキットは公式サイトで販売されており、内容はフロントバンパー、ボンネット、ヘッドライト、フロントフェンダー、ドアパネル、サイドスカート、リアフェンダー、トランクスポイラー、リアバンパーといった外装一式で構成されています。

販売はプレオーダー方式で、現時点では納期未定。暫定的に2026年8月以降の出荷を予定していますが、状況により変動する可能性があるとしています。価格（消費税込）は94万6000円です。