人気BL実写ドラマ「やたらやらしい深見くん」濃厚ベッドシーン予告解禁 主題歌も決定
【モデルプレス＝2026/03/12】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」にて4月6日より独占配信されるドラマ「やたらやらしい深見くん」（放送局：TOKYO MX／毎週月曜25時20分）の主題歌がTHE SUPER FRUITの「恋はメリーゴーランド」に決定。主題歌入り予告編映像も解禁された。
【写真】人気BL作品濃厚ベッドシーン予告＆主題歌解禁
本作は、電子コミック累計280万DLを突破した松本あやか原作の人気BL漫画「やたらやらしい深見くん」（彗星社）を実写ドラマ化。完璧な笑顔の裏で他人を採点してしまうちょっと拗らせ気味な営業部のエース・梶を樫尾篤紀、見るからに冴えない見た目で"0点"の同僚・深見を宮崎湧が演じる。
主題歌を担当するのは、2022年「チグハグ」でSNSを中心に話題となった、7人組ボーイズグループTHE SUPER FRUIT。最新楽曲「恋はメリーゴーランド」は、Da-iCE「I wonder」など数々のヒット曲を生み出してきた花村想太（Da-iCE）、MEG.ME、Louisら豪華作家陣のトリプルタッグによる提供楽曲となっている。メロディアスでクセになるサウンドに、「愛してる」とメンバーリレーから始まるイントロなど、THE SUPER FRUITらしい遊び心が満載。彼らが2026年新たに打ち出すグループのテーマ「チグハグ、大人になりました」を掲げ、少しだけ大人びた最新曲「恋はメリーゴーランド」は、ちょっとだけ背伸びした、叶いそうで叶わない恋を歌ったラブソングに仕上がっている。梶と深見のもどかしくも熱烈な恋模様を鮮やかに彩る一曲だ。
あわせて解禁された予告編映像では、主題歌のメロディに乗せ、視聴者の鼓動を早める刺激的なシーンが連続。眼鏡を外した瞬間に現れる深見の「超美形」な素顔と、そのギャップに翻弄され惹かれていく梶。2人が見つめ合う濃厚なベッドシーンや、キス直前の先が気になりすぎるシーンまで、心拍数上昇不可避の映像が凝縮されている。（modelpress編集部）
僕たちTHE SUPER FRUITの【恋はメリーゴーランド】がこの度、ドラマ｢やたらやらしい深見くん｣の主題歌に決まりました！ドラマと主題歌がすごくマッチしていると思うので、ドラマで流れる時、ライブや配信やCDで聴く【恋メリ】とは違う感覚になると思いますし、僕自身も楽しみにしています。ぜひ沢山見て沢山聴いてください！
◆主題歌はDa-iCE花村想太らが楽曲提供
◆梶尾篤紀＆宮崎湧キス寸前の予告編解禁
◆THE SUPER FRUIT小田惟真コメント
