若見えする人は“前髪が極端すぎない”。40代・50代が迷いやすい「前髪バランス」の正解
前髪を作るか、それとも作らないか。40代・50代になると、この選択に迷う人は少なくありません。若く見せたいから前髪を作るという人もいれば、逆に軽く流すスタイルを選ぶ人もいます。ただ実際には、どちらか一方が正解というわけではありません。自然と若く見える人の前髪は、“極端にならないバランス”にあります。
重すぎる前髪は顔まわりを暗く見せる
厚めに作った前髪で額を広く覆うと、顔の上半分に影ができやすくなります。若い頃はそれでもバランスが取りやすいのですが、年齢を重ねると目元の影やくすみが強調されてしまうことに。
また、重たい前髪はヘアスタイル全体の動きを止めてしまうこともあり、結果として顔まわりが少し固い印象に見えることもあります。
軽すぎる前髪も難しい
一方で、最近人気の軽い前髪も、薄くしすぎると額が広く見えたり、生え際が目立ったりすることがあります。
髪の量が少なく見えると、顔まわりの印象がぼやけてしまう可能性も。軽くすれば良いというわけでもなく、軽すぎる前髪は大人世代には少し難しい場合もあります。
大切なのは“極端にならない”前髪バランス
自然に若く見える人の前髪を見ると、完全に額を覆うわけでもなく、かといって極端に薄いわけでもありません。少し隙間がありながら、髪の存在感も残っています。額が少し見えることで顔まわりに光が入り、適度な厚みがあることで輪郭も整います。このバランスが、ヘアスタイル全体を自然に見せてくれます。
40代・50代の前髪づくりで大切なのは、極端にならないこと。少しの隙間とほどよい厚みが、印象を自然に若々しく整えてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師、へアメイクアーティストなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼【40代・50代】軽さを追求すべき？それとも重さを残すべき？今っぽい髪型の作り方