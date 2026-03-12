M!LK佐野勇斗「弟とご飯に行った時の写真など」街中プラベショットが話題「セットアップおしゃれすぎ」「遭遇したら絶対二度見しちゃう」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】M!LKの佐野勇斗が3月11日、自身のInstagramを更新。夜の街中でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】爆裂バズリ中アイドル「立っているだけで絵になる」街中プラベショット
佐野は「弟とご飯に行った時の写真など」と明かし、夜の街角に立つ姿や料理、景色の写真などを公開。セットアップに眼鏡を合わせた私服スタイルで佇む姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「遭遇したら絶対二度見しちゃう」「眼鏡姿がかっこいい」「セットアップおしゃれすぎ」「立っているだけで絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
