亀梨和也＆増田貴久＆佐野勇斗が『ぐるナイ 2時間SP』で一夜限りの「ば・く・れ・つ」ダンスコラボ

3月12日19時から放送の日本テレビ『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』は「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ軍団VSダメンサ軍団」「亀梨和也&生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立てでお届け。

■亀梨和也＆生見愛瑠と超心理戦ライアーゴチ

ゴチのVIPチャレンジャーは亀梨和也＆生見愛瑠。生見は5年ぶりの参戦となるが、オープニングで「まさか今日の仕事は『ぐるナイ』だとは思わなかった」と切り出し一同から総ツッコミを受ける。一方の亀梨は、初参戦は17年前で6回目の参戦。「何度かお支払いさせてもらっています」と言うが、今回ははたして？

ゴチバトルの舞台は銀座にある、政界のVIP御用達で独創的中国料理を提供する「飛雁閣」。設定金額は、2万4,000円。自腹額は8人で19万円前後となる。

今回は年に一度の恒例企画「ライアーゴチ」。メニューが入ったタブレットをひとりずつ選ぶが、ひとつだけすべての値段が書かれている。それを引いた人はライアーとなり、周りにバレないようにゴチバトルを行う。ビリになった人はライアーが誰かを答えることができ、見事正解した場合はライアーが自腹となる。ライアーとなった人物がいかにバレずにビリを免れるかが見どころだが、早くも生見は「どういうこと？どういうこと？」と混乱。

バトルが始まると、互いにリアクションを探り合い戦々恐々。せいやが「亀梨さんそんなに目潤ってた？」と言うと、すかさず生見が「せいやさんの鼻が膨らんだ」と言い笑いが起きる。するとせいやも「めるるが静かやった。女優モードの顔してた」と返す。一方で倉科カナが「佐野（勇斗）君も顔赤くなってない？」、亀梨も「佐野君が火照ってる」と佐野に注目。その佐野は倉科に「リアクション薄」とけん制する。

さらに亀梨は、白石麻衣がこまめにタブレットを見ていたとチェック。はたしてライアーはゲストか？ 初ライアーゴチの新メンバーか？ それとも？

年末の音楽番組で面識があるという亀梨と佐野。そこで今回佐野が亀梨にTiktokでバズりまくってるM!LKの“ば・く・れ・つダンス”をリクエスト。増田貴久も参戦し、一夜限りのトリオが結成。3人のキレのあるダンスに「格好いい！」と声が上がるが、最後のキメのポーズでまさかの事態が…。

また、亀梨はKAT-TUNのラストライブ終わりで赤西仁と飲みに行ったという。その際にまさかの増田に遭遇し、臨時同期会となったエピソードを明かす。すると増田からもある情報が解禁される。

一方、生見は最近「歯を見て誰だかわかる」という特技に気がついたと言う。そこで、有名人の歯だけを見て誰かを当てる新感覚のクイズを実施。予想外に全員で「おもろ！」と大盛り上がり。

結果発表ではまさかの人物がライアーだったことが判明。その正体に一同騒然となる。はたしてライアーは一体誰なのか？ そして超高額自腹になるのは誰なのか？ ここまで自腹のない新メンバーがついに自腹になるのか？ その全貌はぜひ番組で確かめよう。

■番組情報

日本テレビ『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』

03/12（木）19:00～21:00

出演者：ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）

ゴチになります!27：増田貴久（NEWS）、せいや（霜降り明星）、白石麻衣、佐野勇斗（M!LK）、倉科カナ

VIPチャレンジャー：亀梨和也、生見愛瑠

進行：羽鳥慎一

