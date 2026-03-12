亀梨和也、赤西仁とのライブ終わりの“飲み”明かす 増田貴久と遭遇していた
俳優の亀梨和也と生見愛瑠が、12日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」にVIPチャレンジャーとして出演する。
【番組カット】わちゃわちゃ楽しげなゲスト＆レギュラーメンバー
今回は「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立てで放送する。
生見は5年ぶりの参戦となるが、オープニングで「まさかきょうの仕事はぐるナイだとは思わなかった」と切り出し、一同から総ツッコミを受ける。一方、亀梨の初参戦は17年前で今回は6回目の参戦。「何度かお支払いさせてもらっています」と笑う。
ゴチバトルの舞台は銀座にある政界のVIP御用達で独創的中国料理を提供する「飛雁閣」。設定金額は、2万4000円。自腹額は8人で19万円前後となる。
今回は年に1度の恒例企画「ライアーゴチ」。メニューが入ったタブレットを1人ずつ選ぶが、1つだけすべての値段が書かれている。それを引いた人はライアーとなり、周りにバレないようにゴチバトルを行う。ビリになった人はライアーが誰かを答えることができ、見事正解した場合はライアーが自腹となる。ライアーとなった人物がいかにバレずにビリを免れるかが見どころだが、早くも生見は「どういうこと？どういうこと？」と混乱する。
バトルが始まると、互いにリアクションを探り合い戦々恐々。せいや（霜降り明星）が「亀梨さんそんなに目潤ってた？」と言うと、すかさず生見が「せいやさんの鼻が膨らんだ」と言い笑いが起きる。すると、せいやも「めるるが静かやった。女優モードの顔してた」と返す。一方、倉科カナは「佐野くんも顔赤くなってない？」、亀梨は「佐野くんが火照ってる」と佐野勇斗に注目が集まる。その佐野は倉科に「リアクション薄」とけん制。さらに亀梨は、白石麻衣がこまめにタブレットを見ていたとチェック。果たしてライアーはゲストなのか。
年末の音楽番組で面識があるという亀梨と佐野。そこで今回佐野が亀梨に“ば・く・れ・つダンス”をリクエスト。増田貴久も参戦し、一夜限りのトリオが結成。3人のキレのあるダンスに「かっこいい！」と声が上がるが、最後のキメのポーズでまさかの事態が起きる。
また、亀梨はKAT-TUNのラストライブ終わりで赤西仁と飲みに行ったという。その際にまさかの増田に遭遇し、臨時同期会となったエピソードを明かす。すると、増田からもある情報が解禁される。一体何が起きたのか。
一方、生見は最近「歯を見て誰だかわかる」という特技に気がついたという。そこで、有名人の歯だけを見て誰かを当てる新感覚のクイズを実施。予想外に全員で「おもろ！」と大盛り上がりする。
結果発表では、まさかの人物がライアーだったことが判明。その正体に一同騒然となる。
