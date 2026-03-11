この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ファッションスタイリストの黒田茜さんがYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で「【ユニクロ】ジャケットの中、何着る？40代50代の正解インナー」と題した動画を公開しました。40代・50代の女性に向けて、ジャケットやカーディガンのインナーとして最適なユニクロの優秀アイテムを、具体的なおすすめポイントと共に紹介しています。



動画で紹介されたのは、ユニクロの「UVカットクルーネックセーター」（1,990円）。黒田さんは、ジャケットやカーディガンのインナーとして活躍する半袖ニットを探していたところ、このアイテムを見つけたと語ります。



このセーターを薦める理由として、3つのポイントを挙げています。

1つ目は「素材感」。綿60%、レーヨン40%という混紡素材で、レーヨン特有のなめらかな肌触りと上品な艶感が特徴です。これにより、カジュアルなニットではなく「エレガントに見える」と解説。さらに、これからの季節に嬉しいUVカット機能も備わっています。



2つ目は「リブの仕立てとシルエット」。襟ぐり、袖口、裾に施されたリブが程よく体にフィットするため、インナーとして着用した際に収まりが良い点を評価しています。特に、ツートンカラーのモデルは配色のバランスが絶妙で、コーディネートのアクセントになるとのこと。



3つ目は「安心できるサイズ感」。トレンドに寄りすぎない標準的なシルエットで、タイトすぎず大きすぎないため、誰でも安心して着こなせます。インナーとしてだけでなく、一枚で着てもバランスが取りやすいデザインです。



ジャケットやカーディガンを羽織る機会が増えるこれからの季節、インナー選びに悩んでいる方は、買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。