ファッションスタイリストの黒田茜さんがYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で「【ユニクロ】ジャケットの中、何着る？40代50代の正解インナー」と題した動画を公開しました。40代・50代の女性に向けて、ジャケットやカーディガンのインナーとして最適なユニクロの優秀アイテムを、具体的なおすすめポイントと共に紹介しています。

動画で紹介されたのは、ユニクロの「UVカットクルーネックセーター」（1,990円）。黒田さんは、ジャケットやカーディガンのインナーとして活躍する半袖ニットを探していたところ、このアイテムを見つけたと語ります。

このセーターを薦める理由として、3つのポイントを挙げています。
1つ目は「素材感」。綿60%、レーヨン40%という混紡素材で、レーヨン特有のなめらかな肌触りと上品な艶感が特徴です。これにより、カジュアルなニットではなく「エレガントに見える」と解説。さらに、これからの季節に嬉しいUVカット機能も備わっています。

2つ目は「リブの仕立てとシルエット」。襟ぐり、袖口、裾に施されたリブが程よく体にフィットするため、インナーとして着用した際に収まりが良い点を評価しています。特に、ツートンカラーのモデルは配色のバランスが絶妙で、コーディネートのアクセントになるとのこと。

3つ目は「安心できるサイズ感」。トレンドに寄りすぎない標準的なシルエットで、タイトすぎず大きすぎないため、誰でも安心して着こなせます。インナーとしてだけでなく、一枚で着てもバランスが取りやすいデザインです。

ジャケットやカーディガンを羽織る機会が増えるこれからの季節、インナー選びに悩んでいる方は、買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。

