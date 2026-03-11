Threadsで話題になっているのは、飼い主さんの愛情で生まれ変わったわんこの姿。奇跡的な変貌は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、「めちゃくちゃ可愛い！！」「愛情のおかげかな」などのコメントの他、3000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『クサくて汚くて可愛くない』と言われた繁殖引退犬…愛情を与え続けた結果→思わず見違える『現在』】

繁殖引退犬だったわんこ

Threadsアカウント「a.naase」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『小咲』ちゃんのエピソードです。

小咲ちゃんは、元々「繁殖犬」としてパピーミルで飼われていたそうです。その飼育環境は劣悪で、レスキューされた当時はガリガリに痩せ細っていたそう。また、毛が大量に抜け落ち、お腹には痛々しい手術痕も残っていたといいます。

当時、飼い主さんはペットロスになって17年になろうとしていました。小咲ちゃんの話を耳にして悩みに悩んだ結果、家族として引き取ることに。それから、小咲ちゃんとの暮らしが始まったといいます。

ボロボロの体を非難されて…

しかし、小咲ちゃんとの生活は、楽しいことばかりではありませんでした。もともとアレルギー体質だった小咲ちゃんは、大変な被毛トラブルを抱えていたのです。血便、免疫力の低下などの悪循環に陥り、体はボロボロ。そんな姿を指し、「くさい」「汚い」「可愛くない」と非難されたことも…。

そんな小咲ちゃんのため、飼い主さんは必死に努力したといいます。最初はなかなかニオイが取れなかった小咲ちゃんですが、傷が治ってから少しずつシャンプーをしてあげたそう。自分の睡眠時間を削り、お手入れやアレルギーを改善させるための栄養管理などを行ったそうです。

現在の美しい姿に感動

それでも、最初の半年間は、何度も諦めそうになったという飼い主さん。劣悪な環境で生きてきた小咲ちゃんは感情が欠如しており、思うようにいかないことも多くあったといいます。

何度も涙を流しながら、小咲ちゃんを支え続けた結果…。小咲ちゃんは、見違えるほど美しいわんこに！！出会ったときの姿が嘘のように、サラサラの豊かな毛並みに生まれ変わったのです。

また、たくさんの愛情をもらった結果、今ではとても甘えん坊で穏やかな女の子になったとか。家族の優しさが、小咲ちゃんの体と心を健やかにしたのかもしれません。これからも、小咲ちゃんにたくさんの幸せが舞い降りるよう願ってやみません！

この投稿には「飼い主さんのおかげでさらに可愛くなりましたね」「目もキラキラしてて幸せそう」「どんな見た目でも生きてるだけで充分」などの温かなコメントが寄せられています。

小咲ちゃんの日常はThreadsアカウント「a.naase」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Threadsアカウント「a.naase」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。