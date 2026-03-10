「家電大賞」は、モノ・トレンド情報誌「GetNavi」および同ウェブメディア「GetNavi web」と、家電と暮らしの情報サイト「家電 Watch」による年に1度の総合家電アワード。今年で11回目となった「家電大賞2025-2026」では、2025年発売のノミネート家電151製品のなかから、読者の投票（投票期間は2025年11月21日〜2026年1月5日）により、グランプリと部門賞（特別賞含む全28部門）が決定しました。今回は、冷蔵庫部門、洗濯機部門、ロボット掃除機部門、掃除機部門、エアコン部門の金賞・銀賞・銅賞を受賞した製品を一気に紹介していきましょう！

※「家電大賞」は、株式会社ワン・パブリッシング及び株式会社インプレスの登録商標です（商標登録第6534313号）

冷蔵庫部門

金賞 パナソニック「冷凍冷蔵庫 冷凍室が真ん中 NR-F65WX2」

投票者コメント ・実際に購入し、使用してます。節電効果も抜群で、各個室が使いやすい。(40代・会社員) ・購入したがサイズの割に容量が多く、冷凍室が真ん中で使い勝手がいい。(40代・会社員) ・時代やリビングシチュエーションに応じて開発を続けることは素晴らしい。 (30代・会社員)

担当者の受賞コメント 金賞という栄誉ある賞をいただけたことに、大変嬉しく思います。

WX2タイプは、使いやすさや食材保鮮はもちろん、ラグジュアリー空間にも調和するデザインにこだわった製品です。

昨今、フードロス対策や物価高騰、冷凍食品市場の拡大など、様々な理由から“冷凍”へのニーズが高まっています。本製品は「奥まで見えるフルオープン」でケース奥の食品も取り出しやすく、「霜つき抑制冷凍」で冷凍食材の霜つきを抑えて保存ができる機能などを搭載しており、デザインや容量に加えてその点を評価いただいていると考えています。 今後も使いやすさ・おいしさ・空間との調和にこだわった商品開発をしていきます。



（パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティングジャパン本部 商品マーケティングセンター 冷蔵庫・食洗機マーケティング部 冷蔵庫商品マーケティング課 主務 宮本侑弥さん）

日立グローバルライフソリューションズ

「まんなか冷凍 GXCCタイプ」

R-GXCC67X

オープン価格（実勢47万円前後）

Amazon

楽天 三菱電機

中だけひろびろ大容量

MZシリーズ MR-MZ60M

オープン価格（実勢27万円前後）

Amazon

ロボット掃除機部門

金賞 アイロボット「Roomba Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」

投票者コメント ・家中を警備＆掃除してくれている大事な相棒です。(30代・会社員） ・留守中や忙しい時の強い味方です。(60代・主婦/主夫) ・ルンバと並走して洗濯したり食事の準備したり、我が家で1番活躍している家電です。 (40代・会社員)

担当者の受賞コメント この度はアイロボットの「Roomba Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」を家電大賞ロボット掃除機部門金賞に選出いただきまして誠にありがとうございます。

今回、ルンバの中でも掃除機掛けから水拭き、さらにはモップパッドの温水洗浄から乾燥までできる、いわゆる“全部入り”のフラッグシップモデルが選ばれたのも、読者の皆さまが日々の家事や掃除への負担を少しでも軽減したいという表れなのかもしれません。 昨年は皆様にご心配をおかけするニュースが飛び交いましたが、アイロボットは皆様の暮らしが少しでも楽に、豊かになるよう、使う人に寄り添った製品開発をこれからも続けてまいりますのでご安心ください。 また総合グランプリに返り咲くことができますよう、今年もワクワクするような新製品を展開してまいります。どうぞご期待ください。



（アイロボットジャパン シニアコーポレートコミュニケーションマネージャー 村田佳代さん）

ロボロック

Roborock Saros 10

オープン価格（実勢27万円前後）

楽天 エコバックスジャパン

DEEBOT X11 OmniCyclone

公式オンラインストア価格22万9900円

Amazon

洗濯機部門

金賞 パナソニック「ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129EL」

投票者コメント ・毎年、手間とお金がかかるダウンジャケットの洗濯が自宅で洗えるのが良い。(50代・自営業) ・洗剤自動投入や自動お手入れなどにより、誰でも簡単に洗濯ができるのが良い。(60代・主婦/主夫) ・洗濯機はパナソニック一択！乾燥機後のふわふわがめちゃめちゃ好きです。 (40代・会社員)

担当者の受賞コメント 金賞という名誉ある賞を7年連続で頂けたこと、大変光栄に思います。 LXシリーズは本質機能である乾燥・洗浄・使いやすさ、どれか１つではなくすべてにこだわった当社ドラム式のフラッグシップモデルとなっており、その点が評価されたと感じております。 今回受賞したNA-LX129Eの乾燥性能は、当社が世界で初めて洗濯機にヒートポンプを搭載して以来20年の実績を生かし、昨今の電気代高騰による省エネ性ニーズに応えるべく、洗濯〜乾燥までのスピーディーな運転時間は維持しつつ消費電力量を従来比約10％削減しました。 さらに今年は冬のお手入れに悩むアイテムNo.1であるダウンジャケットを洗えるコースを、「ザ・ノース・フェイス」など多くのブランドを展開するアパレルメーカー、ゴールドウインの監修のもと新搭載いたしました。実際に使用した方の満足度は98％以上と高い評価を頂いております。 今後もお客様の暮らしに寄り添そった商品開発を進めていきたいと思います。

（パナソニック株式会社 コンシューマーマーケティングジャパン本部 商品マーケティングセンター ランドリーマーケティング部 商品マーケティング課 主務 岡林結さん）

ニトリ

12kgヒートポンプ式

ドラム式洗濯乾燥機ND120HL1

14万9900円

楽天 シャープ

プラズマクラスター

ドラム式洗濯乾燥機 ES-12X1

オープン価格（実勢29万円前後）

Amazon

掃除機部門

金賞 ダイソン「Dyson PencilVac Fluffycones SV50 FC」

投票者コメント ・デザインが秀逸。しかも機能に昇華されていて形状に理由があり、それが美しい。 （60代・その他） ・テクノロジーの進化を感じる。掃除機に革命を起こすのはいつもダイソン。（20代・会社員） ・まずデザインが洗練されていて、掃除したい時にサッと手に取りやすそう。 （50代・役員）

担当者の受賞コメント このたび「Dyson PencilVac Fluffycones SV50 FC」が掃除機部門で金賞を受賞したことを大変光栄に思い、日頃よりご愛用いただいている皆さまに心より感謝申し上げます。 本製品は、日本の限られた生活空間で、より快適な掃除ができることを目指して開発されました。スリムな形状は収納場所を取らず、持ちやすさと掃除のしやすさにもつながっています。また、従来のクリーナーヘッドとは一線を画す、新クリーナーヘッドとスリムな形状で、手元の軽さと高い操作性を実現しています。まるで浮いているかのような軽い操作感は、掃除における負担を減らし、掃除を「楽しい」とまで感じることができます。狭いスペースや家具の隙間といった、これまで掃除機が届きにくかった場所をスムーズに掃除できるようになり、実用性を大きく高めました。こうした特徴が、日本のコンパクトな住環境にフィットする掃除機として高く評価いただけたのだと感じています。 そして実際に多くのお客様から、「掃除が楽しくなった」「以前よりこまめに掃除ができるようになった」「掃除したくなる気持ちが芽生えた」といったお声をいただいており、本製品がお客様の感情や行動にポジティブな変化をもたらしていることを大変嬉しく思います。 今回の受賞を励みに、今後も日本の消費者に寄り添い、より良い掃除体験を提供できるよう、一層の製品開発に努めてまいります。



（ダイソン株式会社 マーケティング＆コミュニケーションズ シニア ブランドマネージャー 木村和宏さん）

シャークニンジャ

Shark EVOPOWER SYSTEM

BOOST+ LC751JLV

オープン価格（実勢9万4600円）

Amazon

楽天 パナソニック

サイクロン式コードレススティック掃除機 MC-SB55K

オープン価格（実勢47万円前後）

Amazon

エアコン部門

金賞 ダイキン「うるさらX（Rシリーズ）2026年モデル」

投票者コメント ・エアコンは昔からダイキンがパワーもあり1番！最新型も、やっぱり最高最強。（50代・パート／アルバイト） ・冬場のエアコンは本当に乾燥するので、加湿機能が付いてるのが助かる。（40代・主婦/主夫） ・空調機器として、世界的に有名。日本の誇り。 （60代・その他）

担当者の受賞コメント 「うるさらX（Rシリーズ）」の開発では多くの点を意識しましたが、主に湿度コントロール、高い省エネ性、猛暑時の素早い冷房、気温50℃でも運転し続けるタフネスさに力点を置いています。 特に今回の受賞では、快適性と省エネ性の両面から、暑い夏でも安心してお使いいただける点を評価いただけたのではないかと考えています。 当社が実現を目指したのは、「猛暑対策」と「猛暑等でのエアコン使用時間長時間化に伴う電気代の削減」。本製品では、猛暑時でも室温を素早く下げるとともに、エアコンの使用時間の多くを占める安定運転時の省エネ性を高めました。



（ダイキン工業株式会社 空調営業本部 事業戦略室 商品戦略グループ 中川 紘生さん）

三菱電機

霧ヶ峰 FZシリーズ（2026年度モデル）

オープン価格（実勢36万円前後〜）

Amazon

楽天 パナソニック

エオリア2025年モデルXシリーズ

（実勢23万円前後〜）

