韓国人が日本語を9年学んでも、『日本人のように話せない理由7選』。東大博士課程の韓国人が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「韓国人が日本語を9年学んでも、『日本人のように話せない理由7選』」と題した動画を公開。日本在住9年で、東京大学の博士課程に在籍するパクくん氏が、韓国人が日本語を話す際に現れる特有の「クセ」について、その言語的な背景を解説した。
動画でパクくん氏は、韓国人が苦手とする日本語の発音や表現を7つ挙げ、自身の経験を交えながら説明する。まず挙げられたのが、「つ」「ざ」「ず」といった濁音や、「ラーメン」の「ー」のような長音の発音である。これらは韓国語に存在しない、あるいは概念が異なる音のため、無意識のうちに「つくば」→「ちゅくば」、「ラーメン」→「ラメン」のように近い音に置き換わってしまうのだという。
同氏は、「韓国語には『つ』にあたる音がなく、破裂音を出す筋肉が育っていない」と解説。そのため、来日したばかりの頃はコンビニで「ありがとうございます」を「ありがとうごじゃいます」と発音していたと明かした。
また、発音だけでなく、会話のリズムにも違いが現れる。パクくん氏は、韓国語特有の文末が上下に揺れる「抑揚」や、会話の熱を保つためにテンポよく行われる「あいづち」が、日本語の会話の中では不自然に聞こえることがあると指摘する。
さらに、カタカナ語のズレも韓国人らしさが出てしまうポイントだ。「ハンバーガー」を「ヘンボゴ」、「シャワー」を「シャウォ」と発音するなど、同じ外来語でも両国で定着した音が異なるため、意図せず母語の影響が表れるという。
パクくん氏は、こうした言葉のズレは単なる間違いや欠点ではないと語る。むしろ「文化と歴史が滲み出た美しいノイズ、美しいスパイス」であり、その人自身が歩んできた道が刻まれた「物語」であると述べ、動画を締めくくった。
動画でパクくん氏は、韓国人が苦手とする日本語の発音や表現を7つ挙げ、自身の経験を交えながら説明する。まず挙げられたのが、「つ」「ざ」「ず」といった濁音や、「ラーメン」の「ー」のような長音の発音である。これらは韓国語に存在しない、あるいは概念が異なる音のため、無意識のうちに「つくば」→「ちゅくば」、「ラーメン」→「ラメン」のように近い音に置き換わってしまうのだという。
同氏は、「韓国語には『つ』にあたる音がなく、破裂音を出す筋肉が育っていない」と解説。そのため、来日したばかりの頃はコンビニで「ありがとうございます」を「ありがとうごじゃいます」と発音していたと明かした。
また、発音だけでなく、会話のリズムにも違いが現れる。パクくん氏は、韓国語特有の文末が上下に揺れる「抑揚」や、会話の熱を保つためにテンポよく行われる「あいづち」が、日本語の会話の中では不自然に聞こえることがあると指摘する。
さらに、カタカナ語のズレも韓国人らしさが出てしまうポイントだ。「ハンバーガー」を「ヘンボゴ」、「シャワー」を「シャウォ」と発音するなど、同じ外来語でも両国で定着した音が異なるため、意図せず母語の影響が表れるという。
パクくん氏は、こうした言葉のズレは単なる間違いや欠点ではないと語る。むしろ「文化と歴史が滲み出た美しいノイズ、美しいスパイス」であり、その人自身が歩んできた道が刻まれた「物語」であると述べ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「日本の高速道路はまるで未来都市」韓国人留学生が語る、日本の運転環境が“異次元”なワケ
「自分の子は通わせない」朝鮮学校に12年通った卒業生が語る“愛憎”と衰退の理由
意外と知らない、韓国第2の都市・釜山が直面する“消滅危機”の深刻な実態とは？
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。