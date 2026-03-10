この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

韓国人が日本語を9年学んでも、『日本人のように話せない理由7選』。東大博士課程の韓国人が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「韓国人が日本語を9年学んでも、『日本人のように話せない理由7選』」と題した動画を公開。日本在住9年で、東京大学の博士課程に在籍するパクくん氏が、韓国人が日本語を話す際に現れる特有の「クセ」について、その言語的な背景を解説した。



動画でパクくん氏は、韓国人が苦手とする日本語の発音や表現を7つ挙げ、自身の経験を交えながら説明する。まず挙げられたのが、「つ」「ざ」「ず」といった濁音や、「ラーメン」の「ー」のような長音の発音である。これらは韓国語に存在しない、あるいは概念が異なる音のため、無意識のうちに「つくば」→「ちゅくば」、「ラーメン」→「ラメン」のように近い音に置き換わってしまうのだという。



同氏は、「韓国語には『つ』にあたる音がなく、破裂音を出す筋肉が育っていない」と解説。そのため、来日したばかりの頃はコンビニで「ありがとうございます」を「ありがとうごじゃいます」と発音していたと明かした。



また、発音だけでなく、会話のリズムにも違いが現れる。パクくん氏は、韓国語特有の文末が上下に揺れる「抑揚」や、会話の熱を保つためにテンポよく行われる「あいづち」が、日本語の会話の中では不自然に聞こえることがあると指摘する。



さらに、カタカナ語のズレも韓国人らしさが出てしまうポイントだ。「ハンバーガー」を「ヘンボゴ」、「シャワー」を「シャウォ」と発音するなど、同じ外来語でも両国で定着した音が異なるため、意図せず母語の影響が表れるという。



パクくん氏は、こうした言葉のズレは単なる間違いや欠点ではないと語る。むしろ「文化と歴史が滲み出た美しいノイズ、美しいスパイス」であり、その人自身が歩んできた道が刻まれた「物語」であると述べ、動画を締めくくった。