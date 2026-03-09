250人が選ぶ「好きなおでんの具」ランキング！ 2位「ゆで卵」を抑えた1位は？【専門家の解説も】
まだまだ寒い日が続いており、自然と恋しくなる「おでん」。家庭で囲む鍋としても、外で一品つまむ料理としても親しまれていますが、どの具が好きかは人それぞれ。あなたは、どの「おでんの具」が一番好きですか？
All About編集部では、全国20〜60代の250人を対象に「好きなおでんの具」に関するアンケートを実施。ランキング結果を紹介しつつ、日本のグルメ事情に詳しい地子給奈穂さんが、支持を集めた具材の魅力やその理由を解説します。
【画像】10位までの全ランキング結果を見る
一口ごとに味の変化があり、最後まで飽きずに楽しめる点が、「好き」と感じる理由につながっているといえるでしょう。主役になり過ぎず、それでいて満足感があるため、ほかの具材と組み合わせながら楽しむ人が多いのも特徴です。
回答者にゆで卵を選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「おでんと言ったら、大根か卵であり、特に味の仕込んだ卵が好きです」（50代男性／愛知県）
「おでんの具の中でも比較的ヘルシーなのと、おでんの汁が染みて美味しいから」（30代女性／神奈川県）
「しっかり味が染みていて、食べ応えがあるから」（20代女性／長崎県）
「ゆで卵の白身部分におでんのだしが染みて、ひと口ごとにコクと満足感が広がるのがたまらないからです」（40代男性／千葉県）
「茹で卵の黄身におでんの出汁をつけて食べるのが好きです」（40代男性／和歌山県）
＝＝＝
強い主張はないものの、その存在があるだけで、ほっとする気持ちになるという人も多いのではないでしょうか。おでんの中で特別に派手な役割を担うわけではなくても、「気付けば一番好き」と感じさせる力が支持につながったと考えられます。
回答者に大根を選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「あつあつでしみしみになっている分厚い大根の感じが好き」（40代女性／群馬県）
「しみしみで昔ながらのほっとする味。これぞおでん、だから」（40代女性／熊本県）
「ダシがしみてトロトロになった熱々の大根が好きだから」（30代男性／高知県）
「おでんで野菜と言ったら大根で、味が染みているのが美味しいです」（30代女性／山形県）
「しみしみの大根が一番好きです。味が染みて美味しく、体もポカポカ温まり、体にも優しいからです」（50代女性／新潟県）
＝＝＝
上位に選ばれた具材には、だしをしっかり含み、口にしたときの味の広がりを楽しめるものが多く並びました。特に大根は、だしのうまみを素直に感じやすく、食べた瞬間の印象が残りやすい具材です。味わいとともに、安心感や満足感を求める人から支持を集めた結果と考えられます。
また、ゆで卵は、だしを吸い込みながらも、黄身のコクによって味に変化を加えてくれる存在です。一口ごとの違いを楽しめる点が、「好き」という感覚につながりやすかったのでしょう。
今回のランキングでは、3位以下にも、厚揚げやこんにゃく、はんぺんなど、食感や味わいの個性が異なる具材が並びました。だしをしっかり吸うもの、口当たりが軽いもの、かみ応えを楽しめるものなど、幅広い具材に支持が集まっている点も、おでんという料理の懐の深さを感じさせます。
【地子給奈穂プロフィール】
マンガ、小説、雑誌などの編集を経て、2018年にフリーライターへ転向。グルメ、観光、ドラマレビューを中心に取材・執筆に取り組む傍ら、飲食企業のWeb戦略・制作コンサルティングを行うことも。日本の観光・グルメの新商品やトレンドをいち早くキャッチアップし、Webメディアなどで幅広い年齢層や国籍の人に分かりやすく伝えている。
＜調査概要＞
おでんの具に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年11月10日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：74人、女性：174人、回答しない：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:地子給 奈穂)
