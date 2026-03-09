レミオロメン、「THE FIRST TAKE」に初登場 「3月9日」を披露、午後10時に公開【コメントあり】
約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、「THE FIRST TAKE」に初登場。きょう9日午後10時より、歌唱した「3月9日」がプレミア公開される。
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
本動画は、桜の保全活動を行なうキリンビールの「晴れ風ACTION」と「THE FIRST TAKE」のコラボレーションにより制作され、晴れ風ACTIONを通じ、動画の再生回数に応じて桜を守る活動に寄付できる取り組みにもなっている。
「晴れ風ACTION × THE FIRST TAKE」の新たな取り組みに共感したレミオロメンが披露する「3月9日」は、友人の結婚を祝う楽曲として2004年にリリースされて以降、世代を超えて卒業や門出を祝う春の定番ソングとして親しまれている。
■レミオロメン、コメント
独特の緊張感の中で、メンバーの音を聴きながら「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスできて幸せでした。
日付がタイトルっていう曲も世の中にあまり無いと思うのですが、もともとは友達の結婚式を祝う曲でした。
そこからこの曲にまつわる新しい物語をいっぱいいただくようになり、自分たちの想像を超えて多くの方に聴いていただけて嬉しいと思います
