リーグ・アン 25/26の第25節 リヨンとパリFCの試合が、3月9日04:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはレミ・アンベール（FW）、カリス・メラー（MF）、アダム・カラベク（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはジャンフィリップ・クラッソ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、リュディ・マトンド（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、リヨンは同時に2人を交代。ニコラス・タリアフィコ（DF）、カリス・メラー（MF）に代わりロマン・ヤレムチュク（FW）、コランタン・トリッソ（MF）がピッチに入る。

63分に試合が動く。パリFCのマーシャル・ムネツィ（MF）がゴールを決めてパリFCが先制。

65分、リヨンは同時に2人を交代。アダム・カラベク（MF）、タナー・テスマン（MF）に代わりエンドリッキ（FW）、ノア・ナーティ（MF）がピッチに入る。

73分、パリFCは同時に3人を交代。ジョナタン・イコネ（MF）、モーゼス・サイモン（FW）、ジャンフィリップ・クラッソ（FW）に代わりチーロ・インモービレ（FW）、アリマミー・ゴリー（FW）、ルカ・コレオショ（FW）がピッチに入る。

82分、リヨンが選手交代を行う。レミ・アンベール（FW）からHamdani Adil（FW）に交代した。

87分、パリFCが選手交代を行う。リュディ・マトンド（MF）に代わりビンセント・マルケッティ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90+1分、パリFCが選手交代を行う。マーシャル・ムネツィ（MF）からツォーマス・オリア（DF）に交代した。

後半終了間際の90+6分リヨンが同点に追いつく。コランタン・トリッソ（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リヨンは27分にタイラー・モートン（MF）、50分にニコラス・タリアフィコ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 06:51:01 更新