「夜中に突然、妻が消えまして…」夫がまるで知らない“妻の本心”とは？離婚を経験した人気漫画家が描く＜漫画＞
「お醤油買ってくる」
その言葉を最後に、長年連れ添った妻が行方不明になった。残された夫と息子が知らない、妻＝吉岡ヨシ子という女性と、夫婦の形とは――。
◆妻、母、それ以外の自分って？
『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ 2026年1月発売）は、第25回手塚治虫文化賞短編賞受賞作家、野原広子さん初のクライムサスペンス。『消えたママ友』『妻が口をきいてくれません』などで人間心理を鋭くえぐってきた野原さんの観察眼が、今回も冴えわたります。
吉岡ヨシ子、お見合い結婚した夫の吉岡康とふたり暮らし。一人息子の達也は独立し、5歳年上の女性と円満な事実婚生活。ヨシ子はパート勤務の主婦という、どこにでもありそうな平和な家庭です。
夫が仕事から帰宅し、ヨシ子が作る夕食を囲みつつ、ヨシ子が夫にたわいもない話をする日々。夫いわく“中身のない話”には、ヨシ子自身の姿もなかったのかもしれません。
妻？ 母？ 本当の私は？
ヨシ子の自我が目覚めた時、彼女はある破壊的な行動を起こします。
◆世の夫は、妻のことを何も知らない
ヨシ子が出奔した後に、パート先で“ある事実”が発覚。まさかヨシ子に限って、と夫は半信半疑になるのですが、改めて、ヨシ子のことを何も知らないと、気づかされるのです。
世の夫はなぜ、妻を、透明人間にしてしまうのでしょうか。うちの妻に限って、という常套句は、妻の何を見てそう断言しているのでしょう。
結婚してしまえば、妻で母。結婚した女性の本当の姿は、夫にも、そして本人にもわからなくなってしまうのです。この作品でも、長年連れ添ったにもかかわらず、妻のことをまるで見えていない夫の姿があぶりだされます。そしてヨシコの心に封印されていた、ある事実と人物も、夫は知る由もないのです。
不安に駆られた夫が発見したのは、家のゴミ箱にあった一枚の紙切れ。そこには、見知らぬ男の名前と電話番号が書かれていました。
◆真夜中に家を出る前に、何があったのか？
実はヨシ子が電話していたのは、＜真夜中のラジオ電話相談室＞。拍子抜けする夫ですが、ヨシ子がかけた一本の電話が、様々な場所で波紋を広げます。
ヨシ子が相談した内容は何だったのか？ 回答はどうだったのか？ それはヨシ子にとって死ぬほど厳しい現実であり、再生のきっかけにもなるのです。また、読者の私達も思わず胸に手を当てて、自分にも当てはまるのではないかと、怖れとともに振り返る瞬間でもあります。
私は、私の人生を生きている？ 妻でも母でもない、夫や子供と無関係の、素の自分が望む、本当の人生。
真夜中、ラジオ番組に相談した後、ヨシ子は赤いリボンをつけた猫のサンダルをつっかけて、町を飛び出します。町と夫と呪縛を捨てて、歩き出すのです。
◆作者の野原さんも熟年離婚していた
「執筆のきっかけはラジオの人生相談だった」と、作者の野原広子さん（婦人公論.jpのインタビュー、2026年02月27日）。熟年離婚を望む女性はかなり多く、ではなぜその年齢まで結婚にしがみついたのか、どうして自分だけの幸福をつかもうとしないのか。
同インタビューによると、実は野原さん自身も、5年ほど前のアラフィフの頃に熟年離婚をしたそうです。
結婚というカテゴリーに自分を閉じ込めて、自分の人生を無きものにしているのは、実は自分自身かもしれません。
妻でも母でもない、本当の私の幸せって？ 改めて考えさせられる一冊です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
その言葉を最後に、長年連れ添った妻が行方不明になった。残された夫と息子が知らない、妻＝吉岡ヨシ子という女性と、夫婦の形とは――。
◆妻、母、それ以外の自分って？
『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ 2026年1月発売）は、第25回手塚治虫文化賞短編賞受賞作家、野原広子さん初のクライムサスペンス。『消えたママ友』『妻が口をきいてくれません』などで人間心理を鋭くえぐってきた野原さんの観察眼が、今回も冴えわたります。
夫が仕事から帰宅し、ヨシ子が作る夕食を囲みつつ、ヨシ子が夫にたわいもない話をする日々。夫いわく“中身のない話”には、ヨシ子自身の姿もなかったのかもしれません。
妻？ 母？ 本当の私は？
ヨシ子の自我が目覚めた時、彼女はある破壊的な行動を起こします。
◆世の夫は、妻のことを何も知らない
ヨシ子が出奔した後に、パート先で“ある事実”が発覚。まさかヨシ子に限って、と夫は半信半疑になるのですが、改めて、ヨシ子のことを何も知らないと、気づかされるのです。
世の夫はなぜ、妻を、透明人間にしてしまうのでしょうか。うちの妻に限って、という常套句は、妻の何を見てそう断言しているのでしょう。
結婚してしまえば、妻で母。結婚した女性の本当の姿は、夫にも、そして本人にもわからなくなってしまうのです。この作品でも、長年連れ添ったにもかかわらず、妻のことをまるで見えていない夫の姿があぶりだされます。そしてヨシコの心に封印されていた、ある事実と人物も、夫は知る由もないのです。
不安に駆られた夫が発見したのは、家のゴミ箱にあった一枚の紙切れ。そこには、見知らぬ男の名前と電話番号が書かれていました。
◆真夜中に家を出る前に、何があったのか？
実はヨシ子が電話していたのは、＜真夜中のラジオ電話相談室＞。拍子抜けする夫ですが、ヨシ子がかけた一本の電話が、様々な場所で波紋を広げます。
ヨシ子が相談した内容は何だったのか？ 回答はどうだったのか？ それはヨシ子にとって死ぬほど厳しい現実であり、再生のきっかけにもなるのです。また、読者の私達も思わず胸に手を当てて、自分にも当てはまるのではないかと、怖れとともに振り返る瞬間でもあります。
私は、私の人生を生きている？ 妻でも母でもない、夫や子供と無関係の、素の自分が望む、本当の人生。
真夜中、ラジオ番組に相談した後、ヨシ子は赤いリボンをつけた猫のサンダルをつっかけて、町を飛び出します。町と夫と呪縛を捨てて、歩き出すのです。
◆作者の野原さんも熟年離婚していた
「執筆のきっかけはラジオの人生相談だった」と、作者の野原広子さん（婦人公論.jpのインタビュー、2026年02月27日）。熟年離婚を望む女性はかなり多く、ではなぜその年齢まで結婚にしがみついたのか、どうして自分だけの幸福をつかもうとしないのか。
同インタビューによると、実は野原さん自身も、5年ほど前のアラフィフの頃に熟年離婚をしたそうです。
結婚というカテゴリーに自分を閉じ込めて、自分の人生を無きものにしているのは、実は自分自身かもしれません。
妻でも母でもない、本当の私の幸せって？ 改めて考えさせられる一冊です。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx