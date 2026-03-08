「夜中に突然、妻が消えまして…」夫がまるで知らない“妻の本心”とは？離婚を経験した人気漫画家が描く＜漫画＞

「夜中に突然、妻が消えまして…」夫がまるで知らない“妻の本心”とは？離婚を経験した人気漫画家が描く＜漫画＞