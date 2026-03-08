猫背で損してない？横姿の印象が変わる「姿勢と腰まわりが整う」簡単ヨガ習慣
正面からは気にならないのに、横から見ると腰まわりが重たく見える。そんな印象の差は、脂肪よりも“猫背による縮こまり”が原因かもしれません。ヨガの簡単ポーズ【パリガ・アーサナ】は、固まりやすい体側とお腹をやさしく伸ばし、姿勢を立て直す動き。まずは姿勢と腰まわりを整えることから始めてみませんか？
【STEP１】縦の軸を整える
ひざ立ちになり、片脚を真横に伸ばします。脚が前後にズレないよう真横に置き、骨盤を立てて背骨を上へ長く伸ばします。まだ体は倒しません。左右のウエストを同じ長さに保つ意識で、“縦のライン”をつくります。
【STEP２】腕を伸ばす
【STEP３】体側を伸ばす
上げた腕の反対側へ、ゆっくり体を倒します。下側のウエストを潰さず、斜め上へ長く伸び続けるイメージで。呼吸を止めずに３〜５呼吸（約30秒）キープ。反対側も同様に行います。
▶︎効かせるコツ
“深く倒す”よりも“長く伸びる”ことを優先してください。体側に空間をつくるように呼吸を続けると、縮こまっていた腹部と背中が自然にゆるみます。腕の高さよりも、背面が伸びている感覚を大切にしましょう。
鍛える前に整える。それだけで横から見た印象は変わります。猫背がゆるみ、腰まわりに余裕が生まれると、シルエットは自然と軽くなるもの。１日１セット、呼吸とともに続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクターなどの一般的な知見を参考に編集部にて再構成しています
