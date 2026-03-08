3月上旬から中旬は、日の入り後の西の空で、金星と土星の大接近を観察することができます。最接近は今日8日夜で、前後数日の間は、双眼鏡の同じ視野の中に金星と土星を2つとも捉えることができます。今夜は太平洋側を中心に晴れる所が多く、好条件で観測できそうです。

今日8日夜 金星と土星が大接近

3月上旬から中旬は、日の入り後の西の空で、「宵の明星」の金星と土星が大接近して見えます。最接近は今日8日夜で、この前後数日間は、双眼鏡の同じ視野の中に金星と土星を2つとも捉えることができます。日の入りの約30分後、金星と土星が輝いて見える頃の高度がかなり低いので、西の空の開けた場所で観察してください。金星は、西の空でひときわ明るく輝くので、肉眼でも見つけやすいでしょう。土星を見つけるには、双眼鏡を使うのがおすすめです。





また3月20日(金・祝)の春分の日には、日の入り後の西の空で細い月が金星(宵の明星)に接近します。今月は、「宵の明星」が繰り広げる天体ショーに注目です。

太平洋側を中心に好条件で観測のチャンス

今日8日、北日本から東日本は冬型の気圧配置となりますが、冬型は西から緩んで、西日本は高気圧に覆われる見込みです。金星と土星の接近が見られる時間帯、北日本は寒気の影響で雲が広がる所が多いものの、太平洋側の一部で観測のチャンスがあるでしょう。東日本は、日本海側ほど雲が広がりますが、太平洋側は広く晴れて、好条件で観測できそうです。西日本は太平洋側だけでなく、日本海側でも観測のチャンスがあるでしょう。