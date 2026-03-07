安いEcho Show 5が帰ってきた！ 4,500円で便利さバク上がり確定
とりあえず買っとけ！なやつ。
スピーカー、ディスプレイと、Amazonのスマートデバイスはラインナップ豊富。中でも個人的にダントツのティア1となっているのが、Echo Show 5です。
サイズ的にもちょうどいいし、機能も豊富。しかも安いときは安い！というめちゃくちゃコスパがいい印象ですね。ただ、ここしばらくその「安いとき」が来なかったので、強く推せなかったんですが、ようやく巡ってきました。
はいきた！ 4,500円！
通常よりも65％OFFという投げ売り状態。買いです。
最も導入すべきAmazonスマートデバイスだと思う
このEcho Show 5、安いわりに活用の幅が広いのがお気に入り。たとえば…
・ちょっとイカしたデジタル置き時計
・スマートホーム機器を音声・画面操作
・音楽再生用スピーカー
・天気や情報を得るスマートスピーカー
・ビデオ通話対応なので内線にもなる
といった感じ。
卓上では、視認性のいいデジタル置き時計になってくれますし、対応している機器があれば声や画面から操作もできます。
個人的にそれな！を感じているのが、ビデオ通話できるところですね。
内線代わりに使えるので、「ごはんできたよー」といった階をまたいでの声掛けも、声を張り上げなくても済みます。リビングにおいておくと、お出かけ中にお留守番している子供に声掛けもできるのも安心感。
活用法なんて、導入してからいくらでも見つかるので、とりあえず4,500円は破格オブ破格なので、1台といわず2台くらい抑えておきましょう。
Source: Amazon
Amazon Echo Show 5
4,500円
