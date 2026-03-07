Image: Amazon

とりあえず買っとけ！なやつ。

スピーカー、ディスプレイと、Amazonのスマートデバイスはラインナップ豊富。中でも個人的にダントツのティア1となっているのが、Echo Show 5です。

サイズ的にもちょうどいいし、機能も豊富。しかも安いときは安い！というめちゃくちゃコスパがいい印象ですね。ただ、ここしばらくその「安いとき」が来なかったので、強く推せなかったんですが、ようやく巡ってきました。

Amazon Echo Show 5 4,500円 Amazonで見る PR PR

はいきた！ 4,500円！

通常よりも65％OFFという投げ売り状態。買いです。

最も導入すべきAmazonスマートデバイスだと思う

Image: Amazon

このEcho Show 5、安いわりに活用の幅が広いのがお気に入り。たとえば…

・ちょっとイカしたデジタル置き時計 ・スマートホーム機器を音声・画面操作 ・音楽再生用スピーカー ・天気や情報を得るスマートスピーカー ・ビデオ通話対応なので内線にもなる

といった感じ。

卓上では、視認性のいいデジタル置き時計になってくれますし、対応している機器があれば声や画面から操作もできます。

個人的にそれな！を感じているのが、ビデオ通話できるところですね。

内線代わりに使えるので、「ごはんできたよー」といった階をまたいでの声掛けも、声を張り上げなくても済みます。リビングにおいておくと、お出かけ中にお留守番している子供に声掛けもできるのも安心感。

活用法なんて、導入してからいくらでも見つかるので、とりあえず4,500円は破格オブ破格なので、1台といわず2台くらい抑えておきましょう。

Source: Amazon