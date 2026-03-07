ランが楽しくなったら…おすすめマラソン大会［2026年3〜6月］

ランニングをはじめると、多くのランナーが目指すようになるのがマラソン大会。魅力は、「同じ目標を持ったランナーと走る楽しさや、キツくてもゴールできた時の達成感」とニューバランスランニングコーチの河口文さん。エントリーは抽選や先着なので早めが必須。例年春に行われる大会でイメトレをしよう！

教えてくれた方

河口文さん

ニューバランスランニングコーチ。「ニューバランスRun Hub代々木公園」で毎週末に開催されているランニングイベントにコーチとして参加。

3月8日／名古屋ウィメンズマラソン2026

女性ランナーの憧れ。世界最大の記録を持つ女子マラソン大会

2012年から開催されている、名古屋ウィメンズマラソン。主会場のバンテリンドーム ナゴヤで華やかな演出が行われるなど、毎年女性に大人気の大会。

フルマラソンの完走賞はニューバランスの記念Tシャツとバカラのタンブラー。しかも、タンブラーは正装した「おもてなしタキシード隊」が手渡してくれる！ 3月6日〜8日には、会場で「マラソンEXPO」が開催され、ランナー以外も盛り上がれること間違いなし。

3月22日／第16回渋谷・表参道WOMEN’S RUN

渋谷・表参道を走れる特別感！ 10kmと2.4kmでビギナーも安心

気軽に走れる距離で、フェスのような雰囲気も楽しいと評判の、女性のためのマラソン大会。参加者全員にニューバランスの大会オリジナルTシャツがプレゼントされ、それを着た女性たちが表参道の並木道などを走る姿は壮観！

渋谷・表参道界隈を走れるレアさに加え、完走賞はヴァンドーム青山のイヤーカフという豪華さ。フィニッシュエリアには美容に関するブースなどが多数出店し、ゴール後も大盛り上がり。

4月19日／第28回長野マラソン

雪が残る北アルプスと春の景色の両方が走りながら楽しめる

雄大な山々や、春の野花など、せっかくなら自然豊かな場所でマラソンに挑戦してみたい。そんな人は長野で開催されるこの大会へ。

スタート地点は、1998年長野冬季五輪の会場となった長野運動公園。そこから善光寺の門前を駆け抜け、雪が残る北アルプスを眺めながら、菜の花が咲く土手などを行く。途中、大会オリジナルソングを歌うバンドの生演奏による応援も！ スペシャルゲストに高橋尚子さんが登場。

6月7日／第23回果樹王国ひがしね さくらんぼマラソン大会

さくらんぼ好きは集合！ 見て、食べてラン後は大満足

さくらんぼの王様「佐藤錦」の名産地-山形県東根市で、さくらんぼの収穫期に行われる大会。最長コースがハーフで、ほかにも10km、5kmと参加しやすい種目あり。

そして、なんといっても嬉しいのが、さくらんぼを満喫できること。走るコースはさくらんぼが実る通称「さくらんぼロード」で、エイドもさくらんぼ。参加賞には佐藤錦がもらえる！ ほかにも山形県産ブランド米のおにぎりなど、グルメが盛りだくさん。

※ 写真はすべて過去の大会の模様