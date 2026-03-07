2-3から同点弾

■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で2試合連発となる同点弾を放った。ファンも大興奮している。

千両役者の活躍だった。1点ビハインドで迎えた3回だった。1死走者なし、カウント1-1からの3球目のカーブを振り抜いた。打った瞬間に確信。チームを鼓舞する一発に場内は狂喜乱舞した。

強化試合では計5打数無安打だったが、WBCでは6日のチャイニーズ・タイペイ戦で2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりなる一発をグランドスラムで飾った。2戦連発の一撃をお見舞いした。

しかも試合を振り出しに戻す一発にファンも最敬礼だ。「大谷翔平とかいう神の全盛期をリアルに見れる歓び」「大谷は神か何かですか…」「バ・ケ・モ・ノ」「やっぱり大谷翔平すぎて神」「ヤバすぎて草」「最強過ぎてやばい」と驚きが広がった。（Full-Count編集部）