春限定たべっ子どうぶつグミ登場♪ピーチ香る新作グミをチェック

かわいいどうぶつ型のお菓子で人気のたべっ子どうぶつシリーズから、春にぴったりの新作グミが登場します。2026年3月9日（月）より全国のコンビニエンスストアにて期間限定で発売される「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」は、見た目のかわいさと楽しい食感が魅力の一品。仕事や勉強の合間にも食べやすく、ちょっとしたリフレッシュタイムにもおすすめの新作グミをご紹介します♡

ピーチ香る新作グミが登場

「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」は、袋を開けた瞬間に広がる芳醇なピーチの香りが特徴のグミです。

やさしい甘さにほんのりとした酸味が加わったすっきりした味わいで、最後まで飽きずに楽しめます。

外側はシャリっとした食感で、中はモチっとやわらかい二層の食感も魅力。食べるたびに異なる食感が楽しめる、満足感のあるグミに仕上がっています。

かわいいどうぶつ型グミ

グミの形は、たべっ子どうぶつビスケットと同じどうぶつ型を採用。全部で10種類のデザインがあり、見た目のかわいらしさも楽しめます。

便利なチャック付き袋入りなので、持ち運びしやすく少しずつ食べられるのもポイント。仕事や勉強の合間、スポーツの休憩時間や集中したいときなど、さまざまなシーンにぴったりです。

シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味65g



価格：200円

発売日：2026年3月9日（月）

内容量：65g

※全国のコンビニエンスストアで期間限定販売

春のおやつにおすすめの新作グミ

やさしいピーチの風味と楽しい食感が魅力の「シャリっと食感たべっ子どうぶつグミピーチ味」は、ちょっとしたおやつ時間を楽しくしてくれる期間限定商品です。

かわいいどうぶつ型グミは気分転換にもぴったりで、自分用にはもちろんちょっとしたシェアおやつにもおすすめ。見つけたらぜひ手に取って、春限定の味わいを楽しんでみてください♪