10番はFC東京の北原槙！ U-17日本代表のメンバー発表 南米の強国と国際親善マッチ
日本サッカー協会は３月６日、アルゼンチン遠征に臨むU-17日本代表のメンバーを発表した。
チームを率いるのは小野信義監督。選ばれた20人は以下のとおり。
GK
１ 大下幸誠（鹿島アントラーズユース）
12 長井京志郎（ロアッソ熊本ユース）
DF
２ 橋本凜来（FC東京U-18）
３ 竹内悠三（名古屋グランパスU-15）
４ 倉橋幸暉（鹿島アントラーズユース）
13 エゼモクェ・チメヅェ海（セレッソ大阪U-18）
16 森井莉人（サンフレッチェ広島F.Cユース）
19 熊田佳斗（RB大宮アルディージャ）
MF
５ 星 宗介（尚志高）
６ 岩土そら（鹿島アントラーズユース）
７ 里見汰福（ヴィッセル神戸U-18）
８ 藤本祥輝（ガンバ大阪ユース）
10 北原 槙（FC東京）
11 木村風斗（川崎フロンターレU-18）
14 舘美 駿（修徳高）
15 岡本新大（ガンバ大阪ユース）
17 松永 翔（横浜F・マリノスユース）
20 三井寺眞（横浜F・マリノスユース）
FW
９ 郄木瑛人（鹿島アントラーズユース）
18 齋藤 翔（横浜FCユース）
同遠征は３月12日から23日まで実施。国際親善試合で16日にU-17チリ代表、20日にU-17アルゼンチン代表と対戦する。また18日にはボカ・ジュニアーズのユースとのトレーニングマッチも予定されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
