【高性能タブレット】Snapdragon 8 Eliteを搭載したXiaomi Pad 8 Proは、ゲームも余裕の高性能モデルです。アンチグレアもリリースされます

ガジェットレビューチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【高性能タブレット】Snapdragon 8 Eliteを搭載したXiaomi Pad 8 Proは、ゲームも余裕の高性能モデルです。アンチグレアもリリースされます」と題した動画を公開した。戸田氏は、Xiaomiの最新ハイエンドタブレット「Xiaomi Pad 8 Pro」の実機をレビューし、その圧倒的な処理性能と視聴体験を高く評価。「iPadのライバルであること間違いなし」と結論付けている。



動画ではまず、筐体の質感に注目。「ガラスとボディ」のみで構成された継ぎ目のないデザインや、金属特有のひんやりとした手触りを称賛し、高級モデルならではのビルドクオリティを確認した。ディスプレイは11.2インチの3.2K解像度（3200×2036）有機ELを採用しており、アイコンや文字の輪郭にジャギーが一切見られない精細さを「キレッキレの画質」と表現。映り込みを抑えた「マットガラスバージョン」もラインナップされる点にも触れた。



性能面では、最新のSoC「Snapdragon 8 Elite」を搭載し、Geekbench 6のマルチコアスコアで「8802」という驚異的な数値を記録。高負荷ゲーム「原神」を最高画質設定でプレイした際には、滑らかな描画と立体的な映像表現に驚き、「この中には別の世界があるぐらい立体的」「ヌルヌルというかつるつる」と、その没入感を独特の言葉で伝えた。さらに、戸田氏が「タブレットの中では最高クラス」と舌を巻いたのがスピーカー音質だ。YouTube動画を再生した際、音の解像感と広がりに「個人的には超絶うっとりしております」と語り、映像視聴用としても極めて優秀であることを強調した。



戸田氏は、参考価格89,980円という価格設定に対し、その性能と質感を踏まえれば「十分納得できるプライス」と評価し、独自の点数として85点を付けた。Androidタブレット市場において、ゲーム性能、映像美、所有欲のすべてを満たすハイエンド機を求めるユーザーにとって、本機は最有力な選択肢となるだろう。