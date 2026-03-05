「嵐」はなぜ、誰からも嫌われなかったのか？異色のヒット曲から見えた、電撃解散SMAPとの「決定的な違い」

嵐の新曲『Five』が3月4日に配信リリースされる。5月31日には、オンライン限定のCDシングルとしても発売される予定だ。3月からラストツアーを行い、5月いっぱいで活動を終了するとあって、これがラストシングルになるのだろう。

ファンクラブサイトで公開された動画では、5人が完成した曲についての感想をコメント。「嵐はこれだな」（松本潤）「わぁ、嵐だ、と思いました」（櫻井翔）という言葉が聞けた。

ここから多くの人が想像するのは『Love so sweet』をはじめとする『花より男子』関連の名曲群だろうか。あるいは、グループ名がそのままタイトルやモチーフとなったデビュー曲『A・RA・SHI』を連想した人もいるかもしれない。

ただ、四半世紀以上にわたる活動のなかで歌われてきたのは、シングル表題曲だけでも60作以上。さまざまな曲があり、それぞれに嵐らしさがある。そんななか、ともすれば埋もれがちな曲から、筆者の感じる嵐らしさを浮き彫りにしてみようというのが、今回の趣旨だ。

というわけで、国民的グループとなった嵐。それ以降の曲は、どのメンバーのファンかによっても、好きの濃度が変わるかもしれない。

相葉雅紀ファンなら『マイガール』大野ファンなら『Monster』松本ファンなら『ワイルド アット ハート』といった具合に、それぞれの主演ドラマゆかりの曲に思い入れをするところも大なのではないか。

いずれにせよ、本格ブレイクをもたらした「花男」モノや『Happiness』あたりをストライクゾーンのど真ん中ととらえ、そこからボールゾーンに外れないようにしながら、常に水準以上の曲でニーズに応えてきたことが、嵐の揺るぎない人気を支えてきたといえる。

ただ、そんななかでも位置づけが難しいのが『ふるさと』だ。2010年に『NHK紅白歌合戦』の特別企画「僕たちのふるさとニッポン」から生まれ、13年にはこれをモチーフとする単発ドラマも放送された。

埋もれがちどころか、ファン以外にも広く知られているものの、シングルにはなっておらず、15年リリースのアルバム『Japonism』に収録されている。

異色作『ふるさと』に見える核心

そもそも、ほとんどの曲と系統が違うし、強いていえば『果てない空』や『カイト』に近いが、それよりも唱歌の『ふるさと』や昭和末にほぼ絶滅した望郷歌謡を想わせる雰囲気だ。

ヒット曲の大半が、歌よりも曲、あるいはサウンドという呼び方が合うようになっていくなか、これほど歌っぽい作品が平成終盤に親しまれたのは特筆に値する。

おそらくここにも、いや、ここにこそ、嵐らしさがあるのだろう。昔ならいざ知らず、今どきこういうものを歌って、多くの人が感動を共有できる存在は嵐しかいない、そんな気がするのだ。

もともと、グループ名とは裏腹の穏やかさだったり、メンバー同士の仲の良さが持ち味。そこが多くの人に支持されたことで、分断の緩和役みたいなところを期待されてきた感がある。

歌謡曲とJポップを共存させることが課題となっている『紅白』しかり、東日本大震災以降、求められるようになった「絆」という概念しかり。国民的グループの先輩であるSMAPもそういう存在だったが、16年にグループ自体が分断に陥った。

思えば、グループ名の違いも象徴的だ。SMAPが「Sports Music Assemble People」を略したアルファベットの造語だったのに対し、漢字ひとつで「嵐」。実際、洋だけでなく和の要素も似合うところは、SMAPより嵐という感もある。

「和を以て貴しとなす」という日本的な美学を一貫して体現してきたことも、分断が進んでいるとされる世の中で頼りにされてきた理由ではないか。

もはや「国民統合の象徴」のような存在だった

いや、どんな世の中であれ、性別や思想などの違いを超えて誰もがなんとなくよしとできるもの、そういうものがないと人は不安になる。

それゆえ、嵐は伝統的な価値観や人気コンテンツを次代につなげていくことにも駆り出されてきた。「ゼクシィ」のCMで使われた結婚ソング『愛を叫べ』や高校野球の応援ソング『夏疾風』などだ。

そんな嵐活用法の究極が、19年の「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」で奉祝曲を歌ったことだった。まさに、もうひとつの「国民統合の象徴」みたいなものとして機能してきたわけだ。

そういう意味で、嵐の活動終了はただのグループの終わりではない。その代わりとなる存在を見つけにくいことから、大きな喪失感をもたらすのではないか。

それでも、19年の活動休止宣言から、21〜25年の活動休止期間を経て、今回のラストツアーへという、ゆるやかなフェイドアウトになったことはせめてもの救いかもしれない。そこも嵐らしい優しい終わり方といえる。

なんにせよ、ぽっかりと空いた穴が容易には埋まらないぶん、彼らが残した音楽はいっそう輝きを増すはず。代表作はもとより、埋もれがちな曲も含めて、嵐の音楽は末永く愛され、大切にされていくに違いない。

