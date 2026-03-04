スタバ、西日本初「リザーブ カフェ」心斎橋＆梅田に出店 カフェベーカリーで小さなご褒美体験
【女子旅プレス＝2026/03/04】スターバックス コーヒーが提案する新スタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ（R） カフェ」が、大阪・心斎橋PARCOの地下1階に2026年4月10日（金）、大丸梅田店の地下1階に2026年4月20日（月）に順次オープン。上質なエスプレッソとイタリアンベーカリー「プリンチ」のパンが織りなすコーヒー体験を提供する。
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
スターバックスが展開する新しいスタイルの「リザーブ カフェ」は、日常の少し上質な大人のご褒美体験がコンセプト。エスプレッソを使った多彩なビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」とともに、コーヒーの楽しさをどこまでも広げるカフェベーカリーを提案する。店舗デザインのコンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。イタリア・ミラノの活気あるバール文化と、日本で古くから愛される喫茶店の温かみを空間のエッセンスを取り入れ、日常に溶け込む上質なサードプレイスを提供する。
「リザーブ カフェ」では、プリンチの定番商品であるイタリアのクロワッサン「コルネッティ」と一緒に楽しむ、スターバックス リザーブのコーヒーを使用したオリジナルビバレッジを用意。ビバレッジは4つのカテゴリーにわけて、心を彩る華やかな「クリエイション ラテ」、気持ちやわらぐやさしさの「トリート コーヒー」、コーヒーをデザートのように楽しむ「ドルチェ コーヒー」、スターバックス リザーブの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しむ「ブリュードコーヒー」を取り揃え、様々なアプローチでコーヒーの魅力を楽しめる。
また、バターの風味豊かなコルネッティをたっぷりのフォームをのせたカプチーノに浸して食べる「ディップスタイル」をここでも提案。一番人気のドルチェである「コルネッティ ティラミス」も取り揃える。
店内には、ビバレッジを自由にアレンジできる「ディスカバリーカウンター」を設置。カカオニブ、ピンクペッパー、ミントパウダー、アガベシロップなど6種類のアイテムが用意されており、その日の気分に合わせて自分だけの一杯を完成させる新しいコーヒー体験を楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3心斎橋パルコ 地下1階
営業時間：全日8:00〜22:30
店舗面積：311.31平米（94.17坪）客席数：107席
住所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸大阪梅田店 地1階東
営業時間：全日7:00〜23：00
店舗面積：186.68平米（56.47坪）客席数：48席
【Not Sponsored 記事】
