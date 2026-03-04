2月13日に元「AKB48」の前田敦子が発売した写真集『Beste』は、大胆な写真が掲載され、大きな注目を集めた。近年、ママタレントの “下着写真集” が増えているが、SNSでは、タレントの紗栄子を支持する声があがっていて──。

前田は14年ぶり、かつ最後の写真集を刊行したが、大人の色香を表現したカットが話題となった。

「Instagramでは脱衣シーンやランジェリーカット、ベッドで横になる前田さんの無防備なショットがアップされています。

2024年11月には、元モーニング娘。の後藤真希さんがバストアップが透けて見える写真集を刊行するなど、ママタレが露出度の高い写真集を出すケースが続いています。ただ、“母親の下着姿” に関して、SNSでは意見がわかれていました。

前田さんの写真集が話題になる一方、3月初旬から、Xでは子育てをしながら、会社経営、災害支援をする紗栄子さんを、母親として評価する声が増えているのです」（スポーツ紙記者）

紗栄子は、2007年にプロ野球選手のダルビッシュ有と結婚し、長男でモデルの道休蓮（どうきゅうれん）と次男が生まれたが、2012年に離婚。2人の母親を育てる姿が認知されている。

そんな彼女に関して、最近のXでは

《紗栄子、能登半島地震の時も救援物資届けたり行動力すごかったよね。尊敬する》

《紗栄子さんの生き様見てると「これぞ大人の女性」ってなるわ。牧場回して、被災地にまで物資届けて、息子たちもちゃんと立派に育ててて…》

《紗栄子さんみたいにカッコよく生きてるママの方が、子供から見ても「俺の母ちゃんすげぇ！」って純粋に自慢したくなるよね》

など、支持する声があがっているのだ。

「紗栄子さんは、2020年に栃木県大田原市に移住して牧場を経営し、2021年に防災士の資格を取得して、以前から続けていた被災地支援活動に役立てるなど、新しいことに挑戦しています。2024年1月の能登半島地震の際も、すぐに支援金の寄付ページを開設し、現地の炊き出しに参加していました。

紗栄子さんも2015年に下着姿の写真集を出したり、私生活での動向がたびたびSNSをざわつかせた時期もありましたが、最近の活動から、彼女への見方が変わっているようです」（芸能記者）

長男の蓮は、2025年1月からモデルとして活躍し、182センチの長身と彫りの深い顔立ちで、SNSでダルビッシュに似ていることが話題になった。息子が芸能界入りしたことで、改めて紗栄子の子育ても注目されることに。

「2025年11月のバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演した際、紗栄子さんは、出産後に苦労したことや子育てで報われた瞬間などを包み隠さずに語りました。

子育てで気取らない姿を見せつつも、精力的な活動から “頼れる母親像” が定着し、共感する層も増えたのだと思われます。かつての “炎上” イメージを払しょくしつつあるようです」（同）

2児の母として、紗栄子の挑戦する姿は、子どもたちにも頼もしく映っていることだろう。