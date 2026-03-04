可愛すぎるパピーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で46万回再生を突破し、「なんて可愛いんだろう」「キュン死しちゃいます」「犬生一周目感w」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ママ、たすけて…』ベッドから降りられない小さな子犬→あまりにも赤ちゃんすぎる『困り顔』】

ベッドから降りられない

Instagramアカウント「potechi_mp」の投稿主さんは、マルプー『ポテチ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ポテチちゃんは、2025年12月生まれの男の子。投稿主さんの家に来たばかりのパピーさんです。

そんなポテチちゃんに、犬用ベッドをプレゼントしてみたら…。ベッドは、四方を少し高くした、一般的なクッションベッドでした。しかし、ポテチちゃんにとっては、そんな段差も「高い壁」として立ちはだかったようです。

一度ベッドに乗ると、「降りられない…」と助けを求めてくるのだといいます。「ママ助けて～」と見つめる困惑顔は、思わず頬が緩んでしまうほどの可愛さ…♡

赤ちゃんらしい行動にキュン♡

投稿主さんは、ポテチちゃんの微笑ましい姿を記録に残そうと、動画撮影に勤しんでいました。なかなか助けてくれないママに、ポテチちゃんはちょっぴりイライラしてしまった模様。「なんで助けてくれないの！！」と地団駄を踏み、怒ってしまったのだといいます。

ポテチちゃんが荒ぶる姿は、まるでおもちゃのようなあどけなさ…。「犬生一周目」という言葉が相応しい姿に、投稿主さんもキュンキュンしてしまったそうです。

ポテチちゃんがベッドから降りられない問題は、タオルでステップを作ることで解決されたとか。階段と呼べないほど小さな小さなステップにも、愛おしさを感じてしまいますね。

この投稿には、「もう～しょうがないなぁってなるやつ」「表情が豊かでたまらない」「幸せにすくすく育ってね！」など、多くのコメントが寄せられています。

ポテチちゃんの成長

現在も、ポテチちゃんは順調に成長しているといいます。部屋の中を散策したり、家族に甘えてみたり。やんちゃな一面もあるようで、おもちゃを引っ張る力が日に日に強くなっているそう。

最初はブラッシングを嫌がっていたものの、今では催促するほど好きになったとも…。家族の髪の毛が大好きで、イタズラしてしまうこともあるそうです。

日々さまざまな姿を見せてくれるポテチちゃん、これからの成長に目が離せません！！

Instagramアカウント「potechi_mp」には、他にもポテチちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「potechi_mp」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。